“Valpartijen door niet strooien van fietspaden” VDWT

30 januari 2019

11u37 0

Raadslid Sofie Colemont (Groen) merkte in de gemeenteraad op dat vorige week niet alle fietspaden in Diest ijsvrij zijn gemaakt, met valpartijen tot gevolg. “De stad doet inspanningen om de bevolking te informeren over het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen. Op 21 januari werd wel aangekondigd dat prioritair de hoofdwegen worden gestrooid en daarna de belangrijke zijwegen. Er werd echter niet gesproken over de fietspaden. Enkele bewoners wezen ons erop dat de fietspaden onvoldoende of niet aangepakt werden. Op de gladde paden werden valpartijen gemeld. Welke fietspaden maken deel uit van het strooiplan en hoe worden ze sneeuwvrij gemaakt?”

“De fietspaden die gescheiden zijn van de rijweg worden steeds geruimd”, zegt schepen Bart Stals (DDS). “Hierover hebben we een afspraak met het gewest die dit werk mee uitvoert. De fietspaden die tegen de rijweg liggen zijn gemeentelijk en horen bij ons strooiplan. Strooien heeft enkel effect als er voldoende passage van auto’s is. Op de wegen in deelgemeenten waar minder verkeer is, werd later gestart, maar uiteindelijk zijn ze vrijgemaakt.” Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) deed de suggestie om een veegwagentje te huren dat de fietspaden sneeuwvrij maakt, zoals gebeurt in buurgemeente Tessenderlo.