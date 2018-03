"Tijd om iets terug te doen" VZW ORGANISEERT BENEFIET VOOR FAMILIE DIE ALLES VERLOOR IN BRAND KRISTIEN BOLLEN

31 maart 2018

03u10 0 Diest Vzw Truckers For Life wil de familie die begin februari alles verloor in een zware brand bij Diego's Car Repair helpen en organiseert vandaag een benefiet. De reden is de sterke band met slachtoffer Roger Goedhuys, jarenlang de drijvende kracht achter de Truckshow in Bekkevoort.

Diego en zijn hele familie verloren die dag werkelijk alles: buiten de kleren die ze aanhadden, restte hen niets meer. Het bedrijf ligt er nog steeds troosteloos bij, net als daags na het incident. Toch wil Diego niet opgeven. "Neen, de voorbije dertig jaar bouwde ik aan deze zaak, dat wil je niet zomaar laten gaan. Het is natuurlijk zeer moeilijk; we zijn niet enkel onze thuis kwijt, maar ook het bedrijf en dus ons inkomen. Het terrein ligt er nog steeds hetzelfde bij. Half april komen de verschillende partijen opnieuw bij elkaar en hopelijk kan men dan beginnen met de afbraak en de opkuis. Intussen zat ik al rond de tafel met een architect. Ik wil zo snel mogelijk terug van start gaan."





Steun van iedereen

Intussen hebben de getroffen familieleden onderdak gevonden bij andere familieleden, maar Diego en zijn vrouw Chris willen het terrein niet verlaten en wonen in hun busje. "Ach, bij de brand bleven gelukkig de takelwagens van ons depannagebedrijf gespaard. Dat is werkelijk het enige wat me nog rest. Dat moet nu zorgen voor ons inkomen, maar daar kunnen we niet echt van leven. Onvoorstelbaar hoe goed we opgevangen worden door buren en vrienden. Mensen die we voordien niet zo heel echt goed kenden, steunen ons iedere dag opnieuw, zelfs tot eten brengen toe. Dat houdt ons eigenlijk recht. Tegen het volgend voorjaar hoop ik opnieuw van start te kunnen gaan op dezelfde locatie met een aanpalende woning waar we opniew met ons zessen kunnen wonen: samen uit, samen thuis."





Vader Roger

Dat er toch wel solidariteit leeft, bewijst de vzw Truckers for Life. Het was eigenlijk vader Roger Goedhuys zelf die als vrachtwagenchauffeur in 1984 het initiatief nam voor een geldinzameling voor het goede doel via een truckersshow. Ruim dertig jaar was hij de voortrekker, maar hij gaf vier jaar geleden de fakkel door. Voorzitter Pieter van Dooren: "Roger heeft immens veel gedaan om mensen in nood te helpen. Met zijn organisatie zamelde hij al die jaren geld in voor goede doelen, in totaal goed voor zo'n half miljoen euro. Vandaag zullen we dus een benefiet houden in zaal Berg en Dal in Waanrode. Inkomkaarten kosten 7,5 euro en om 12 uur beginnen we eraan met taart en koffie. Nadien volgt er nog een dansoptreden. Vanaf 17 uur staan er optredens van onder meer Danny Fabry, Robby Longo, Mario Knops en Festeyn op het programma."