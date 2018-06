't Molenhuis wordt verbouwd 20 juni 2018

De gemeenteraad keurde maandag fase twee goed van de renovatie van 't Molenhuis. Het gebouwencomplex wordt een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor sport en cultuur.

"Twee scenario's lagen op tafel: een beperkte renovatie, ofwel een grondige herinrichting van het gebouw. We hebben gekozen voor het laatste", zegt schepen Gaby Feyaerts (DDS). Fase één van de werken werd tussen 2014 en juni 2016 voltooid voor een kostprijs van 2.110.000 euro. Voor fase twee werd lange tijd overlegt met het directiecomité en de verenigingen van 't Molenhuis. "We maken er een centrum van dat door alle verenigingen kan gebruikt worden", zegt Feyaerts.





Tegen de straatkant maakt de oude turnzaal plaats voor een cafetaria met overdekt terras, twee oefenvelden en een wedstrijdveld voor volleybal. Op de eerste verdieping komt een nieuwe turnzaal met parketvloer. De culturele activiteiten verhuizen naar de huidige sportzaal die een polyvalente ruimte wordt.





Zoals verwacht stemde onafhankelijk raadslid Rudi Putseys als enige tegen. In april stapte hij uit de meerderheidspartij sp.a., uit onvrede met de verbouwing. "Ik blijf erbij dat de kleine verenigingen uit 't Molenhuis worden verjaagd voor dit prestigeproject."





Fase twee kost 2.600.000 euro. De werken starten in het voorjaar van 2019 en zouden een jaar later klaar zijn.





(VDWT)