‘t Kookdepot is Diestse zelfstandige van het jaar 2018 Tom Van de Weyer

08 december 2018

15u26 0 Diest Belevingszaak ’t Kookdepot is verkozen tot Zelfstandige van het jaar 2018 in Diest. De prijs werd uitgereikt in Hof te Rhode in Schaffen en in een initiatief van Diest Handelt, het centrummanagement en het stadsbestuur.

“Na 15 jaar hard werken is dit een mooie bekroning”, zeggen zaakvoerders Ilse Broux en Paul Cordemans. “Al die jaren zijn we geëvolueerd van een kookmagazijn naar een winkel waar beleving centraal staat.”

’t Kookdepot is een zaak war je alle benodigdheden vindt voor in de keuken. In het aanbod zit een uitgebreide service van levering, installatie en onderhoud. “We verkopen merken uit het hogere segment, maar op langere termijn kom je altijd goedkope uit. Onze koffiezetmachine van Jura zet 20.000 tot 25.000 kopjes. De prijs van één kopje is de helft goedkoper dan de concurrentie die capsules gebruikt.”

De winkeloppervlakte werd verdubbeld tot 350 m². De producten worden gepresenteerd in drie belevingszones: de gedekte tafel, het buitenleven met barbecue en de koffie met KitchenAid. “Voor elk van de zones hebben we een specialist in huis. We geven ook geregeld demonstraties van kooksets en barbecues.”

Info op www.kookdepot.be