"Stuntvliegers én de Sea King komen langs" FLY & DRIVE-IN DOET HET MET ENKELE RONKENDE NAMEN TOM VAN DE WEYER

11 augustus 2018

02u29 0 Diest De Red Devils, het stuntteam van onze luchtmacht, en de Sea King zijn dit weekend de publiekstrekkers van de 35ste Fly & Drive-In, op het Schaffense vliegveld. En het belooft een zonovergoten editie te worden van de grootste meeting in België voor oldtimers en particuliere vliegtuigjes.

Nu al van een absolute topdag spreken is misschien net wat voorbarig, want een nijdige wind zou wel nog roet in het eten kunnen gooien. "Heel wat piloten kijken de kat uit de boom", zegt Koen Crombez, voorzitter van de Diest Aero Club. "Met de wind in de rug komen ze vlot vanuit Duitsland, maar vanuit Engeland zal het iets moeilijker worden. Uit die contreien gaan we dit jaar misschien minder volk zien. Ze hoeven zich ook niet aan te melden, maar we verwachten er toch twee- à driehonderd."





Rekruten nodig

Wie na een jaar afwezigheid alleszins op post is, is het demonstratieteam van onze luchtmacht: de Red Devils. Zowel op zaterdag als zondag zullen zij telkens van 16 uur tot 17 uur een airshow brengen met vijf Marchetti's. "En we doen een fly-by boven de 24 uren van Zolder", zegt Thierry 'Fifi' Fievet, pr-man van de Red Devils. "Onze Marchetti's worden al tientallen jaren gebruikt als opleidingstoestel voor luchtmachtpiloten. We proberen ons op zoveel mogelijk meetings te laten zien, want Defensie heeft nood aan nieuwe rekruten. Tegenwoordig gaan we ook langs in scholen - we kunnen vooral technisch personeel gebruiken. Aan onze infostand hebben we een aardigheidje voor het publiek. Onze generaal-luitenant Claude Vandevoorde liet een Red Devil-biertje brouwen, dat je hier kan proeven en kopen. De opbrengst schenken we aan het Kinderkankerfonds."





Nog een laatste 'winch'

Defensie brengt overigens ook een ander paradepaardje mee: de Sea King. Veertig jaar lang werd de ouwe getrouwe helikopter gebruikt voor reddingsoperaties boven zee, maar binnenkort maakt hij plaats voor de NH-90. Zaterdag en zondag zal hij nog een laatste keer een 'winch' demonstreren, waarbij een slachtoffer met een kabel omhoog gehesen wordt.





Bij de ingang zal naar goede gewoonte een F-16 staan, waar je even in de cockpit kan plaatsnemen. En naast al die vliegtuigen worden ook nog eens 1.500 tot 2.000 oldtimers verwacht. Door de droogte van de voorbije weken is het wagenpark alleszins vlot toegankelijk. "Wij zijn al een week in Schaffen", aldus de familie Brosens uit Hoogstraten. "We kamperen met onze woonwagen in de tuin van mede-organisator Koen Bosmans. Eerst fietsen we door het Hageland, alvorens hier aan te sluiten bij de Fly & Drive-In."