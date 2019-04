‘Oude’ jeugdraad organiseert in oktober reünie voor verenigingen van Molenstede Tom Van de Weyer

01 april 2019

20u20 2

‘Retro Meulstee 70-80’ wordt de naam van het evenement dat op 26 oktober zal gehouden worden in de zaal het Molenhuis. Het ‘oude’ bestuur van de jeugdraad van Molenstede (1969-1976) vond onlangs een spaarboekje terug waarvan de intrest de voorbije 50 jaar flink was gegroeid. “Dit bracht ons op het idee om de toenmalige jeugd weer bij elkaar te roepen voor een reünie”, klinkt het.

“De Chirojongens en meisjes van Molenstede, Jeugdclub Memoriam en de gelijknamige voetbalclub worden uitgenodigd, zowel de generatie van toen als de huidige lichting. We richtten een werkgroep op om er een grootste avond van te maken met honderden foto’s uit die tijd, opgeluisterd met muziek uit de jaren 70 en 80.

De groep bestaat uit (van links naar rechts): Freddy Naten, Jef Camps, Theo Naten, Francine Veeckmans, Danny Wouters, Marcel Stalmans, Luk Reeckmans en Lorre Van Gelder. Meer info over het evenement in oktober vind je op de Facebookpagina Retro Meulstee 70-80, of je kan mailen naar jeugdraad.molenstede@gmail.be.