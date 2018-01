"Nu staat hij hoog en veilig" KUNSTWERK DEN AAK DEFINITIEF VOOR ANKER AAN SPOEDDIENST ZIEKENHUIS TOM VAN DE WEYER

23 januari 2018

02u28 0 Diest Den Aak staat weer overeind. De boot die twee keer het doelwit was van dwaas vandalisme heeft nu zijn haven aan de Verversgracht, bij de ingang van de dienst spoedgevallen van het AZ Diest. "Hij staat nu onder de mensen, hoog en veilig", zegt de tevreden kunstenaar Edwin Degelin (67). "Dit is de oorspronkelijke plaats waar de boot moest komen en hier gaat hij definitief voor anker."

Maandag in de vroege ochtend werd het kunstwerk, gemaakt van 18-de eeuws hout uit de Demerbedding, aan het atelier van de Degelin op een vrachtwagen getakeld en naar de Verversgracht gevoerd. Daar werd het neergezet op de grasheuvel voor het ziekenhuis, aan de oevers van de Demer, tussen het riet en het wandelpad. "Hij past mooi op in zijn omgeving", zegt de kunstenaar.





Drie maanden had het werk bij Degelin thuis gestaan voor reparatie. In de nacht van 24 op 25 september vorig jaar hadden vandalen het voor elkaar gekregen het kunstwerk van meer dan één ton op te tillen en in de Demer te laten vallen. Bizar genoeg was dit precies een jaar eerder ook al eens gebeurd, op dezelfde plek, aan de sluis van de Zichemsepoort. Degelin was er iedere keer het hart van in. Betonnen onderleggers hadden bij de eerste herstelling niet kunnen verhinderen dat vandalen hun kunstje opnieuw flikten. Iedereen was het erover eens dat Den Aak een andere plaats moest krijgen, waar meer volk komt.





Sociale controle

De nieuwe locatie is zeker geen tweede of noodgedwongen keuze. "De Zichemsepoort was eigenlijk maar zijn tijdelijke haven", zegt Degelin. "Het werk stond daar wat verweesd. Ik had het altijd graag elders gezet, meer in het zicht van publiek. Op de grasheuvel aan de inkom van het ziekenhuis passeren voortdurend veel mensen, ook 's avonds laat. Er is bovendien camerabewaking."





Drie maanden hersteld

Bij zijn tweede val had de boot grotere deuken opgelopen en was de mast afgebroken. "Drie maanden heb ik gesukkeld om het geraamte weer in de plooi te krijgen. Er kwam zelfs een hydraulische pomp aan te pas. Gelukkig was er nog oorspronkelijk hout op voorraad om de romp te herstellen."





De constructie is nu vanbinnen extra verstevigd. Ze zit echter niet vast geankerd in de bodem, zoals vorig jaar door inwoners werd geadviseerd. Daarvoor zou een heel platform uit beton moeten gegoten worden. "Er staan nu vijf houten spoorwegbruggen onder gemonteerd. Het grondvlak weegt 600 kilo, maar is nu veel breder en logger dan de betonnen balken. Met mensenkracht krijg je dat niet opgetild."





Hoofdstuk afsluiten

"Over de daders is nog steeds niets vernomen, maar vroeg of laat komt de waarheid wel boven." Degelin heeft te veel slapeloze nachten beleefd. Hij wil het hoofdstuk over Den Aak nu afsluiten.





"Ik ben volop poorten aan het smeden voor particuliere tuinen. Intussen ben ik ook bezig met kleine beeldhouwwerken en heb ik het schilderen weer opgepikt. Ik wil in het bijzonder Thea Henderix bedanken, het hoofd van de dienst Toerisme", besluit Degelin. "Zij heeft er werk van gemaakt dat Den Aak terug zou keren."