"Nu hopen dat dieven gestraft worden" 56 GESTOLEN FIETSEN TERUGGEVONDEN MOGELIJK OOK VAN RIDE BIKES KRISTIEN BOLLEN

11 augustus 2018

02u42 0 Diest Meer dan 50 dure koersfietsen die gestolen werden door een Roemeens-Moldavische dievenbende, zijn teruggebracht naar ons land. De bende sloeg ook toe bij Ride Bikes in Diest. "Ook al zijn ze beschadigd, ik zou de fietsen graag terug zien", zegt uitbater Michael Simms.

De federale politie slaagde er in januari in om de Roemeens-Moldavische bende, gespecialiseerd in het stelen van dure koersfietsen, op te rollen. Eerder, in december 2017, werden er al een aantal fietsen gerecupereerd die afkomstig waren van de diefstal in Florennes. Begin april trokken Belgische speurders dan naar Roemenië. Daar konden ze samen met hun Roemeense collega's de opkoper van de fietsen, een fietsenwinkeluitbater uit Piatra Neamt, in het noorden van Roemenië, arresteren. In zijn winkel trof de politie 56 fietsen aan die afkomstig waren van diefstallen in België, Duitsland en Italië.





Voor 40.000 euro

"Op 30 juli zijn de in België gestolen fietsen naar hier overgebracht, zij zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarrre. "De waarde van deze fietsen loopt op tot ongeveer 40.000 euro."





De vraag is dus nog maar of er tussen de 56 gerecupereerde fietsen ook exemplaren zitten van Ride Bikes. De dieven omzeilden in oktober vorig jaar alle alarmsystemen door de lichtkoepel van het dak weg te nemen en met een lange stok de fietsen een voor een op te vissen. Dat ze niet aan hun proefstuk toe waren, was meteen duidelijk. De gestolen fietsen behoorden immers allemaal bij de duurste carbon-exemplaren uit de nieuwe collectie. Begrijpelijk dus dat je die wel terug zou willen.





"Officieel hebben we nog niets vernomen van de politie, dus ik ben bang dat ze er niet tussen zitten", zegt uitbater Michael Simms. "Maar ik blijf hopen. Het zou fijn zijn om er toch enkele te kunnen recupereren. Al kunnen we die nu nog moeilijk verkopen, zeker niet als nieuw." Simms vreest dat de fietsen beschadigd zijn. "Bij de inbraak hier lieten ze er al eentje van enkele meters hoogte vallen en blijkbaar smeerden de dieven ze in met modder, zodat ze er gebruikt zouden uitzien om de fietsen ongezien de grens over te krijgen."





Hoewel Simms bekomen is van de schrik, denkt hij nog dagelijks terug aan de inbraak. "Telkens ik de deur open zwaai, houd ik mijn hart vast. Onze fietsen waren niet alleen gestolen, we konden er ook een tijdlang geen meer aan onze klanten verkopen. Het duurt immers een tijd om exemplaren bij te bestellen uit de nieuwe collectie."





Straf

Simms heeft intussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen, wat ook zo zijn prijskaartje had. "Eigenlijk hoef ik die fietsen niet terug, zo lang de dieven hun straf maar niet ontlopen."