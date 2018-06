"Niet mee naar het WK: da's een 'shitgevoel', hoor" WIM DE SMET

23 juni 2018

02u26 0 Diest Een depressie heeft hij er gelukkig nooit aan overgehouden, maar wat Radja Nainggolan nu meemaakt, kent ook Bruno Versavel uit Diest maar al te goed. Hij speelde zowat alle voorbereidingswedstrijden voor het WK Voetbal 1994, maar mocht uiteindelijk niet mee naar de Verenigde Staten. "Ik zou Radja aanraden om vooral positief te blijven. Zware uitspraken hebben nu geen zin."

Bruno Versavel (50) speelde onder meer bij Diest, Lokeren, KV Mechelen, Anderlecht en het Italiaanse Perugia. Tien jaar geleden stapte hij definitief het veld af als speler, maar vandaag is hij nog altijd actief als trainer van KFC Sterrebeek. Zijn glorieperiode lag in de jaren 90, toen hij ook 28 keer het shirt van de Rode Duivels mocht dragen. Hij was erbij op het wereldkampioenschap in 1990, in Italië, en niemand twijfelde eraan dat hij vier jaar later ook geselecteerd zou worden voor het WK in de Verenigde Staten. En toen, onverwacht, kwam er dat telefoontje van bondscoach Paul Van Himst. De selectie was gemaakt, Versavel moest thuisblijven. "Op zo'n moment weet je niet wat je hoort", vertelt de middenvelder 24 jaar later. "Ik werd vrijwel altijd geselecteerd voor de kwalificatiewedstrijden en dan hoor je er plots niet meer bij. Waarom? Dat weet ik tot op vandaag nog altijd niet. Ik had de indruk dat Paul Van Himst tevreden over mij was, maar toch verkoos hij andere spelers. Mijn wereld stortte net niet in. Je houdt er een 'shitgevoel' aan over. Dat moet je verteren, en daar gaat tijd over."





Heb jij tips voor Nainggolan?

"Ikzelf had destijds het geluk dat ons eerste kindje op 26 mei 1994 geboren werd. Daardoor kon ik mijn gedachten wel verzetten. Van het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten zelf heb ik weinig gezien. Ik kon het niet. Wie dat niet heeft meegemaakt, kan dat wellicht niet begrijpen. Van Radja Nainggolan wordt nu gezegd dat hij niet goed in de groep lag, maar dat was bij mij alleszins niet het geval. Ik hoor ook verhalen over zijn uitstraling, maar eigenlijk is dat allemaal van geen tel. Voetballers moet je beoordelen op hun voetbalkwaliteiten, en op niets anders. Ik zou hem alleszins aanraden om positief te blijven. Na zijn niet-selectie heeft hij meteen gezegd dat hij niet meer voor de Rode Duivels wou spelen. Maar ik denk dat, wanneer hij weer wat rustiger wordt, hij daar helemaal anders over zal denken. Hij woont in Rome, heb ik begrepen. Dat is goed. Daar kan hij zijn gedachten laten bezinken, want Italië doet zelf ook niet mee aan het WK."





Profvoetballers verdienen vandaag

fortuinen. Hoe zat dat in jouw tijd?

"Eigenlijk ben ik twintig jaar te vroeg geboren. (lacht) In Italië verdiende ik zo'n 400.000 euro per jaar. Dat was heel veel geld, maar je kan het inderdaad niet vergelijken met de lonen die vandaag op tafel gelegd worden. Ik hoor dat Dries Mertens tussen de 2 en 3 miljoen euro per jaar krijgt. Dat is vijf keer meer, hé. Maar goed, het leven is ook duurder geworden. En in mijn tijd speelden de meeste Belgische voetballers ook nog in eigen land. Vandaag spelen vrijwel alle Rode Duivels in het buitenland."





Is dat een voordeel voor de nationale ploeg, die ervaring in buitenlandse competities?

"Ik denk het wel - zowel op sportief als mentaal vlak. Die mannen doen bij die topclubs zoveel ervaring op, ook qua begeleiding en mentale coaching. Dat hadden wij vroeger allemaal niet. Bij de minste tegenslag worden de jongens vandaag psychologisch begeleid. Wij verwerkten dat alleen."





Het WK is volop bezig.

Wie wordt straks wereldkampioen?

"Ik ben uiteraard fan van België, maar ik tip toch Duitsland als kampioen. Spanje heeft me ook niet ontgoocheld en Japan heeft een stevig ploegje - ook al zijn het allemaal kleine spelers. Volgens mij moet je de toekomstige wereldkampioen zoeken tussen Duitsland, Spanje en België."





En na het WK begint ook voor jou een nieuw voetbalseizoen?

"Klopt. Ik ben nu trainer van KFC Sterrebeek, een club in eerste provinciale. Jammer genoeg zijn we afgelopen seizoen gedegradeerd. Maar er waait een nieuwe wind. We hebben met de club een project van drie jaar uitgetekend om er met de jeugd tegenaan te gaan. Ik werk ook graag met jonge mensen. De gemiddelde leeftijd van mijn kern is 21 à 22 jaar. Vaak gaat het om spelers die we bij eliteclubs weggehaald hebben omdat ze daar net niet dat grote contract konden krijgen. Met zo'n jongens is het plezant werken."