"Mijn grote droom? Op Pukkelpop spelen" DJ GLENN KETELEER STAAT 25 JAAR ACHTER DE DRAAITAFEL TOM VAN DE WEYER

20 maart 2018

02u25 0 Diest Dj Glenn Keteleer (42) staat dit jaar 25 jaar achter de draaitafel. Hij begon als jonkie in discotheek Alcazar, speelde in Noord- en Zuid-Amerika en mag volgende maand naar Berlijn, het Mekka van de housemuziek. Binnenkort speelt hij ook op het festival Garnizoen op de Citadel. "Voor mij is dit thuiskomen", zegt Diestenaar Glenn. "De droom is om eens op de affiche van Pukkelpop te staan."

Hij zat nog in de schoolbanken toen hij de 'resident' of dj des huizes werd van de Alcazar in de Nijverheidslaan. "Ik werkte in platenwinkel MVC in Paal, op de dienst aankoop en was op de hoogte van de nieuwste releases in het genre. Op zijn 18de werd ik zelfstandig beroepsmuzikant. Mijn artiestennaam was dj Glenn. Ik was niet bezig met imago of marketing, maar wilde mijn eigen ritmes creëren. Hoogtepunten in die 25 jaar zijn de Dance Opera's voor 10.000 man in de Grenslandhallen in Hasselt. Na de optredens werd verder gefeest in de Baccardi's in Eksel. In 2007 speelde ik in Brazilië. In 2011 toerde ik een maand door Amerika, in het voorprogramma van Lords of Acid. Op de afterparties in hotels zag je de wildste dingen gebeuren (lacht)."





"Al op erg jonge leeftijd heb ik veel gezien in de houseclubs, die toen geen beste reputatie hadden. Ik bleef evenwel met beiden voeten op de grond staan. Wie in de muziek serieus met zijn vak bezig is, gaat er niet onderdoor. En zie, na al die jaren ben ik nog bezig."





In eigen beheer heeft Glenn zo'n 500 unieke werken gemaakt die auteursrechtelijk beschermd zijn. "In de beginjaren kon je je boterham verdienen in de studio. Vanaf het jaar 2000 was platen en cd's maken niet meer zo lucratief. Ik heb een aantal jobs bijgedaan buiten de muziek. Ik heb bij DHL gewerkt en aan de check-inbalie op Zaventem. Ik heb kleuteropleiding gestudeerd en geef parttime zwemlessen aan kinderen. Daarnaast blijf ik zo veel mogelijk optreden."





Geluidsarchitect

Glenn woont tegenwoordig in Tongeren. Hij heeft er zijn eigen geluidsstudio, waar hij werkt aan zijn projecten. Onder drie aliassen brengt hij muziek uit. 'Linear Straight' is techno, 'Radical G' is elektro, 'Neon Electronics' is Electronic body music (EBM). Elk heeft zijn eigen sound en doelgroep. "Ik ben een 'geluidsarchitect' en ontwerp mijn eigen soundscapes. Het recept geef ik niet prijs."





Zijn werk vindt weerklank, want op 6 april stelt hij zijn nieuwste album voor in de club Griesmuehle in Berlijn.





"Die stad is het Mekka van de house. Ginds mijn debuut maken is misschien de springplank naar een nieuwe reeks internationale optredens."





De Belgische housetempels uit de jaren 90 zijn inmiddels verdwenen. De roots en de sfeer van het genre worden nog eens bovengehaald op 21 april. Op de Citadel wordt dan het kleine house- en technofestival Garnizoen gehouden. "Ze hebben mij geen twee keer moeten vragen. Dit wordt voor mij thuiskomen", zegt Glenn verheugd. "Ik zal er staan als Linear Straight. Sinds 2013 heb ik niet meer in Diest opgetreden. Hopelijk speel ik me in de kijker bij de organisatoren. Garnizoen wordt immers georganiseerd door de mensen van Pukkelpop. Daar eens op het podium staan is een droom."