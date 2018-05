"Mijn grootste wens komt uit" WIELEMIE OPENT EIGEN TENTOONSTELLING IN SPORTIMONIUM HOFSTADE ROBBY DIERICKX TOM VAN DE WEYER

04 mei 2018

02u55 0 Diest In het Sportimonium, het sport- en Olympisch museum in Hofstade (Zemst), heeft Marieke Vervoort gisteren haar eigen tentoonstelling geopend. Ondanks haar slechte gezondheidstoestand straalde ze bij de opening. "Mijn grootste wens komt dan ook uit", liet ze weten.

Vanaf vandaag tot en met 30 september is de expo 100% Wielemie te bezichtigen in het Sportimonium in Hofstade. Marieke Vervoort uit Diest schonk een groot deel van haar sportief erfgoed aan het sport- en Olympisch museum.





"Ik had een lange bucketlist en dit was een van de belangrijkste dingen die ik nog verwezenlijkt wou zien", aldus een dolgelukkige rolstoelatlete. "Het was een droom om een eigen museum te hebben. Toen bleek dat het Sportimonium in Hofstade interesse had in mijn sportief erfgoed zijn we dan ook meteen met de voorbereidingen gestart. Dat ik de tentoonstelling hier vandaag mag openen, is gewoonweg fantastisch."





Sportief erfgoed

Haar Olympische medailles, kledij, handbikes, bekers, krantenknipsels en zelfs kunstwerken die door haar eigen moeder gemaakt werden: zo goed als al haar waardevolle sportieve bezittingen liggen momenteel in Hofstade.





"Mijn huis is er zelfs kaal van geworden", glundert Wielemie. "Voor mij is het een hele eer dat die collectie een plaats krijgt in het Sportimonium. Ik had hier na de Paralympische Spelen in Londen al een klein kleerkastje en was toen al bijzonder fier, maar deze tentoonstelling overtreft alles. Ook na de expo zal een deel van dat sportief erfgoed hier blijven. Het doet deugd dat ik hier voor eeuwig een plaatsje krijg."





Aanvankelijk hoopte de rolstoelatlete dat haar trofeeën en waardevolle sportspullen in Diest tentoongesteld en bewaard zouden blijven, maar daar was volgens burgemeester Jan Laurys (DDS) geen geschikte locatie voor. "Via gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) kwamen we in contact met het Sportimonium", aldus de burgemeester. "Marieke verdient een plaats tussen de andere Belgische sporthelden zoals Eddy Merckx en Kim Gevaert. Volgend voorjaar komt een deel van de selectie toch voor even naar onze stad, mogelijk in het Stadsmuseum De Hofstadt. Nadien gaat een deel terug naar het Sportimonium, waar het vereeuwigd wordt."





Met de tentoonstelling wil Wielemie vooral haar wilskracht op de bezoekers overbrengen. "Ik hoop dat mensen mijn boodschap zullen ontvangen: stop met zagen en klagen en geniet van het kleinste moment. Het is ook dankzij die mentaliteit dat ik hier sta. Fysiek ga ik elke dag achteruit, maar ik zet door. Ondertussen ben ik met een nieuwe, driewekelijkse therapie gestart. Daardoor blijft de pijn een week lang weg. Momenteel leef ik van dag tot dag, al voel ik wel dat ik snel achteruit ga. Maar ik geniet van alle mooie momenten. En vandaag is een van die mooiste momenten."