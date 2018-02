"Met 1000 likes koop je geen paar schoenen" TRUCKERS ORGANISEREN BENEFIET VOOR SLACHTOFFERS BRAND KRISTIEN BOLLEN

16 februari 2018

02u41 0 Diest De brand die vorig weekend Diego's Car Repair en de aanpalende woning volledig in de as heeft gelegd, zindert nog na. Vzw Truckers For Life wil de slachtoffers helpen en organiseert in maart een benefiet. De reden hierachter is de sterke band met slachtoffer Roger Goedhuys, jarenlang de drijvende kracht achter de Truckshow in Bekkevoort. "Tijd om iets terug te doen."

Roger Goedhuys is een bekend en populair man in de truckerwereld. In 1984 startte hij de eerste truckshow in Bekkevoort, ondertussen is dat jaarlijkse evenement al aan zijn 34ste editie toe. Roger, zelf vrachtwagenchauffeur, kreeg het idee na het horen van het liedje 'Teddy Bear', over een mindervalide jongen wiens vader vrachtwagenchauffeur was, maar verongelukte.





Hij nam contact op met andere truckers, die de kleine jongen meenamen in de vrachtwagen, net zoals hij vroeger met papa meereed. "Tussen pot en pint besloten we om een truckshow te organiseren voor het goede doel en zo ontstonden de 'Bekkevoortse Truckersvrienden'", vertelt Roger. "In het begin was alles vrij kleinschalig en haalden we maar 500 euro op, maar jaar na jaar werd ons evenement groter en konden we meer wegschenken."





Na dertig jaar was het tijd voor jong bloed en zette Roger een stap opzij. Pieter van Dooren nam het voorzitterschap op zich en de 'vrienden' gingen voortaan verder met hun activiteiten onder de naam 'VZW Truckers for Life'.





Alles kwijt

Juist die vrienden vinden dat het tijd is om iets terug te doen voor Roger en zijn familie, die vorige week alles kwijt raakten in een brand. "Roger heeft immens veel gedaan om mensen in nood te helpen. Met zijn organisatie zamelde hij al die jaren geld in voor goede doelen, in totaal goed voor zo'n half miljoen euro", zegt voorzitter Pieter van Dooren. "Door die gigantische brand hebben ze zelf niets meer, alles wat ze in hun leven opbouwden, is in rook opgegaan. Op 31 maart zullen we dus een benefiet houden om deze mensen te helpen, we denken dat dit het minste is wat we kunnen doen. De eigenaars van Berg en Dal, in het naburige Waanrode, stellen hun zaal ter beschikking. We zullen steunkaarten van 5 euro en steun-inkomkaarten van 7,5 euro verkopen, te bekomen bij onze leden. Vanaf 13.30 uur beginnen we eraan met taart en koffie. De hongerige magen zullen ook kunnen genieten van lekkere frietjes van het frietkraam buiten. 's Avonds staan er optredens van enkele dj's gepland. Voor de namiddag zijn we nog aan het onderhandelen met enkele bekende Vlaamse artiesten, zoals Danny Fabry, Robby Longo, Mario Knops, Sergio en Festeyn. Ten slotte hebben we een speciale rekening geopend onder de naam 'benefiet' met het rekeningnummer : BE25734044889282. Mensen kunnen hier altijd een gift storten." Roger en zijn zoon Diego zijn diep onder de indruk van de hartverwarmende actie. "Het is hartverwarmend om te weten dat er mensen zijn die om je geven. Je kan wel vrienden hebben op Facebook, maar met duizend 'likes' koop je natuurlijk nog geen paar schoenen. Al overvalt heel het gebeuren ons ook wel, natuurlijk", klinkt het