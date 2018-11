“Liever geen terras met uitkijk in onze woonkamer” Bewoners Sparrenlaan niet blij met bouw van buurwoning Tom Van de Weyer

13 november 2018

17u26 0 Diest Bewoners van de Sparrenlaan hebben bedenkingen bij een nieuw huis achter hun wijk. “Er mag zomaar een verdieping met terras op gebouwd worden. Bovendien staat dat huis pal naast een installatie van Aquafin. Hoe kan het dat de eigenaar hier een omgevingsvergunning voor kreeg?”, vraagt achterbuur Freddy Eylatten zich af.

Twee maanden geleden is de ruwbouw begonnen van het huis, aan het uiteinde van de doodlopende Kalverbergstraat. “Nochtans had Aquafin gezegd dat daar niet mocht gebouwd worden. Aquafin heeft doorgang nodig naar de installatie, die vlak naast de werf ligt. Er komt een huis, maar er is geeneens een weg. Gaat de stad de Kalverbergstraat doortrekken?”

“Volgens de eigenaar zouden de slaapkamers beneden komen en de woonkamer en het terras boven. Van daar heeft hij overzicht over de hele buurt”, aldus Eylatten.

“De voorgevel van dat huis heeft inkijk recht in mijn woonkamer”, zegt buurvouw Leen Manshoven. “Ik heb daar bovenop dat terras gestaan en ik kon gewoon door mijn eigen raam naar binnen kijken. Plots heb je geen privacy meer. Dat is wrang, want ik woon hier al 50 jaar. Wij mochten indertijd geen hoog dak zetten, maar nu is wel een verdieping toegestaan in de Kalverbergstraat. Het huis mag er voor mij gerust zijn, maar mijn vraag is of de ramen niet aan de zijgevel kunnen georiënteerd worden.”

“We willen liever geen terras aan de voorkant van dat huis”, beaamt Eylatten. “De buurtbewoners hebben hierover gezamenlijk een aangetekende brief gestuurd naar de gemeente, maar tot op heden kwam er geen antwoord op. De aankondiging van de bouw hing hoog in de struiken, zodat bijna niemand het kon zien. Er is iets niet pluis mee. Volgens ons knijpt Aquafin een oogje dicht.”

“Ik zou toch niet kunnen bouwen als de vergunningen er niet waren”, reageert de eigenaar. “De installatie van Aquafin blijft toch perfect toegankelijk? Ik heb één afwijking op de bouwschriften aangevraagd en gekregen. De bovenverdieping moest kleiner zijn dan de benedenverdieping. Mijn bovenverdieping bestaat dus uit twee delen, een woonruimte en terras. Dat komt overigens aan de achterzijde. Aan de voorgevel komt enkel een klein terrasje voor bloemen. Hiertegen werd een bezwaarschrift ingediend, maar de gemeente heeft die klacht afgewezen. Mijn huis krijgt overigens een plat dak, volgens de voorschriften. Elders in de Sparrenlaan staat een huis met een puntdak. Daar is nooit commentaar op gekomen. Over de verkaveling in de Kalverbergstraat die begon in 2010 is vaker gemopperd in de Sparrenlaan. Is dit de manier om nieuwe buren te verwelkomen?”

De redactie contacteerde de dienst Ruimtelijke Ordening. Die bevestigt dat de bouwvergunning en de omgevingsvergunning werden verleend volgens de regels. “Wie bezwaar aantekende kan wel nog in beroep gaan.”