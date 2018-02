"Levenswerk geef je niet zomaar op" GEZINNEN DIE ALLES VERLOREN IN ZWARE BRAND BLIJVEN STRIJDVAARDIG KRISTIEN BOLLEN

13 februari 2018

03u04 0 Diest Diego Goedhuys verloor afgelopen weekend zowat alles in een verwoestende brand: zijn carrosseriebedrijf én het aanpalende huis waar nog twee andere gezinnen van de familie woonden. Daags nadien bleek ook nog eens asbest te zijn vrijgekomen bij de brand. Bijna dertig jaar werkte Diego (49) aan zijn bedrijf: zijn dochter en zoon zijn er intussen ook werkzaam. Maar Diego denkt niet aan opgeven.

"Zelf was ik net vertrokken voor een depannage, mijn echtgenote Chris belde me die avond rond zeven uur: de elektriciteit was blijkbaar uitgevallen. Ik legde haar uit dat in de berging de elektriciteitskast stond en ze de schakelaar moest terug opzetten. Toen ze de deur opentrok zag ze enkel vuur: de droogkast had kortsluiting veroorzaakt. Twee werkmannen die net terug waren van een deppanage probeerden met enkele brandblussers de vlammen te doven terwijl Chris de brandweer verwittigde. De vlammen schoten echter in een mum van tijd over op het aanpalende bedrijf. Bijna dertig jaar zowat dag en nacht gewerkt om dit op te bouwen en plots is er niets meer van over. Ook onze woningen zijn volledig vernield, de ravage is enorm."





In het bedrijf stonden vijf vrachtwagens, een bus en vijf wagens waaronder een deel oldtimers. Ook de twee gezinswagens in de garage van de woning zijn tot schroot herleid. Zelf heeft de familie niets meer, zelfs geen zakdoek om hun tranen te drogen, enkel de kleren die ze die avond aan hadden.





Veel solidariteit

Toch wil Diego verder. "De buren en vrienden zijn allemaal héél behulpzaam: zelfs de broek en schoenen die ik aanheb komen van hen. Maar dat niet alleen, ze geven ons de moed om door te zetten. Voorlopig kunnen mijn echgenote en zoon Brento (19) bij onze dochter Brontë (24) terecht. Mijn vader, partner en schoonmoeder kunnen ook tijdelijk bij familie terecht. Wanneer we ooit terug van start kunnen gaan? Tja, zoiets terug opbouwen doe je niet meteen, dat is duidelijk. Helaas is er ook asbest vrijgekomen. Daags nadien heeft de stad Diest een gespecialiseerde firma aangesteld om de buurt en openbare weg te reinigen. Tot deze ochtend waren ze er mee bezig.Wat er hier met het terrein zal gebeuren is ook voor ons nog een raadsel, dat moet de verzekering uitmaken. Voorlopig heeft men hier enkele hekken geplaatst. Vanochtend kreeg ik een telefoontje van de stad. Om morgenochtend samen te zitten over het asbest. Dat hoort er natuurlijk ook bij, maar niet eens de vraag over hoe het met ons gaat en of we geen noodwoning nodig hebben. Ach, we geven zeker niet op, binnen een jaar hoop ik er terug te staan. Een levenswerk geef je niet zomaar op."





De stad Diest vorderde dus een gespecialiseerde firma om het asbest op openbare plaatsen en omgeving te laten ruimen zodat er voor de buurt geen gevaar meer is; morgen (vandaag) staat er inderdaad een overleg gepland. Volgens hen gaf de familie te kennen dat ze, voorlopig welliswaar, opvang hadden. "Als we voor hen noodwoningen moeten voorzien, moeten ze ons dat morgen (vandaag) voor 15 uur iets laten weten." aldus plaatsvervangend burgemeester Jos Uyttebroek.