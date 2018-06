"Laat die storm nu nog maar 'ns komen" IMKER ZET BIJEN IN ZEECONTAINER NADAT HIJ BIJNA HELE POPULATIE KWIJTSPEELDE KRISTIEN BOLLEN

09 juni 2018

02u31 0 Diest Het honingseizoen is volop bezig. Het ziet er zelfs naar uit dat het een uitzonderlijk goed seizoen zal worden. Maar voor imker Nicky Torbeyns zag het er een tijdje geleden naar uit dat hij nooit nog honing zou kunnen oogsten. Bij een windhoos begin mei 2016 raakte bijna zijn hele populatie vernield.

Het gebouw werd volledig vernield, de kasten raakten bedolven onder brokstukken maar de bijtjes overleefden nipt. Nicky liet de moed niet hangen en bouwde een nieuw verblijf voor zijn honingverzamelaars... "Eentje dat iedere storm doorstaat: een afgedankte zeecontainer. Neen, niet zomaar een hoop oud ijzer, alles er rond en aan is ook met recuperatie-materiaal. Ecologisch dus ook." Zelfs vanuit Nederland kwamen imkers al een kijkje nemen om ideeën op te doen.





Hoteluitbater Nicky Torbeyns (34) uit Kaggevinne kreeg de microbe enkele jaren geleden te pakken. Toen zijn vader enkele fruitbomen plaatste, kwamen de herinneringen aan zijn opa, een fervent imker, naar boven. En zo begon Nicky er ook aan. "Het begon met amper twee kastjes, maar al snel volgde de uitbreiding. Toen het noodlot toesloeg, had ik er vijftien. Een echte ravage was het met die windhoos. Het dak hebben we zelfs nooit teruggevonden. Zoveel tijd en passie had ik er in gestoken, dat wilde ik niet zomaar opgeven. Anderzijds wilde ik niet nog zo een drama meemaken en besloot ik dus op zoek te gaan naar iets duurzaam en stevig. Toen ik op een dag die afgedankte zeecontainer te koop zag staan, wist ik het meteen! Dit zal het nieuwe onderkomen worden." Een stormbestendige constructie dus. En een hoop oud ijzer lijkt niet echt ecologisch? "Beter om dat te herbruiken dan een hoop hout of beton te moeten gebruiken, hoor. Ook alle andere materialen die ik nodig had om onder meer de luifel te maken, waren afgedankt."





Politie kwam kijken

Zo een immense container in je tuin doet mensen wel raar opkijken. Ook de politie ontging het niet. "Na amper twee weken kwamen ze een kijkje nemen wat er gaande was. Als je dan zegt dat je een bijenverblijf aan het bouwen bent, krijg je wel rare blikken." Maar intussen is alles in orde en zijn ze hun nieuwe habitat meer dan gewoon. De container is aan één zijde volledig open maar wel voorzien van een luifel. Dit heeft het voordeel dat je ook met regenweer je kasten kan openen om te controleren. De tuin rond het verblijf plantte ik aan met allemaal bijenvriendelijke planten, een speciale bloemenweide en enkele speciale bomen. Allemaal dingen dus waar de beestjes dol op zijn."





Zijn zeecontainer blijkt dus een goede zet te zijn, ook naar duurzaamheid toe. Nooit meer stuk te krijgen. Iets waar toch wel enkele collega-imkers een beetje jaloers op zijn. "Er zijn er al enkele langs geweest om inspiratie op te doen, zelfs vanuit Nederland zijn er al enkele naar de onverwoestbare contructie komen kijken."