“Ketenwinkels voortaan liever in stadscentrum” Tom Van de Weyer

23 maart 2019

10u39 0 Diest Dit weekend ging de modewinkel ZEB open op de Leuvensesteenweg. Even verderop is Burger King begonnen met de bouw van haar eerste hamburgerrestaurant in Diest. “Grote ketens als deze zien we voortaan liever naar ons stadscentrum komen”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest). “De Leuvensesteenweg mag geen lint van winkels worden.”

De Leuvensesteenweg rijgt met de multibrand fashion store weer een grote speler aan de krans, na onder meer JBC, E5-Mode en Lola & Liza. De 1.000 m² van ZEB staan op een perceel waar vier huizen gesloopt zijn. Toch is het stilaan welletjes geweest voor het stadsbestuur, dat geen tweede Gouden Kruispunt wil aan de rand van de stad.

“ZEB heeft zich gehouden aan onze voorwaarden die we hebben opgelegd in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid”, zegt Vande Reyde. “Het decreet voorkomt dat de Leuvensesteenweg een lintbebouwing wordt van grote kleding- en schoenenwinkels. Onze kleinhandelaars in deze branche moeten hiertegen beschermd worden.”

ZEB mocht volgens het decreet niet meer dan 15% aanbod toevoegen aan zijn productcategorie kleding. Daarnaast moest de zaak een minimale winkeloppervlakte hebben van 600 m². Hiervoor kunnen er niet zo veel spelers meer bij komen in de handelszone die is afgebakend in het provinciaal RUP. Binnen het bestaande RUP zijn er besprekingen gaande om enkele filialen die op de Leuvensesteenweg zitten, te verhuizen. Hierover wil de schepen voorlopig niets kwijt.

“Met het decreet gaan we de vrije markt niet beknotten. We zien graag bekende merken naar Diest komen”, zegt Vande Reyde. “Ondernemingen krijgen de kans om zich hier te vestigen, al moet voor onze inwoners een evenwichtig aanbod behouden blijven. De schoenen- en kledingwinkels willen we voortaan concentreren in de handelskern.”

“ZEB is een keten die zich graag in de periferie van steden nestelt. Met toekomstige kandidaten die een vestiging zoeken in Diest gaan we onderhandelen om naar het centrum te komen. Zo opent de kledingketen River Woods binnenkort een winkel in de Hasseltsestraat.”

“Ook voor andere soorten zaken is er plaats. Burger King heeft nu de Leuvensesteenweg gekozen, maar in de concurrentie met McDonald’s wordt het voor beiden misschien interessanter om een restaurant te openen midden in de stad. Met de veranderende mobiliteit en de opkomst van e-commerce is het een troef en je bereikt ook de Diestenaren zelf als klant. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe kandidaten die hun pijlen op Diest hebben gericht.”