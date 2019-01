‘Kapellmeister’ brengt muziek van grote Duitse kapelmeesters tot leven Kristien Bollen

13 januari 2019

15u09 0

Het barokensemble Kapellmeister brengt op zondag 17 februari om 16 uur op historische instrumenten werk van Buxtehude, Telemann en Graupner in de O.L.Vrouwekerk te Diest. Deze oudste kerk van de stad vormt een prachtig akoestisch kader voor wondermooie solocantates en kamermuziek van deze Duitse kapelmeesters.

Buxtehude, Telemann en Graupner hadden elk een link met Johann Sebastian Bach: in zijn jonge jaren ondernam Bach een lange voettocht naar Lübeck om de oude Dieterich Buxtehude aan het werk te zien. Georg Philipp Telemann werd peetoom van Bachs zoon en Christoph Graupner was in 1723 de gehoopte kandidaat voor het cantorschap te Leipzig, dat uiteindelijk naar Bach ging. Geen Bach deze keer, maar dus muziek van zijn gewaardeerde collega kapelmeesters.

Kapellmeister brengt een levendig geheel dat gedurende het concert de combinatiemogelijkheden van één tot zes musici volledig benut en dus op die manier ook voor een visuele belevenis zorgt. Cantates voor sopraan en strijkers vloeien over in kamermuziek en verbinden het religieuze met het profane. Met dit concert plaatst Kapellmeister een focus op werken die vanwege hun uitstekende kwaliteit aandacht verdienen.

Op zaterdag 16 februari om 20 uur speelt het ensemble hetzelfde programma in de Sint-Pieterskerk te Bertem. Tickets Bertem, 16 februari zijn te verkrijgen via ticketskapellmeister@gmail.com en tickets voor Diest, op 17 februari om 16uur via : www.ccdiest.be

Kapellmeister: Kristien Nijs, Sopraan - Marieke Vos en Maddy Lodewyckx, Viool - Frans Vos, Altviool - Herlinde Verheyden, Cello - Denis Roosen, Klavecimbel