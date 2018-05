"Jullie vieren toch iets bescheidener" VERGETEN PRINS MAAR LAUW ONTHAALD DOOR DIESTENAREN TOM VAN DE WEYER

14 mei 2018

02u24 0 Diest Prins Filips Willem keek met grote ogen naar de festiviteiten die dit weekend in zijn Oranjestad werden opgezet. Toch werd hij door de Diestenaren maar lauw onthaald. Het feest voor de prins viel wat tussen twee stoelen in.

400 jaar geleden werd de vergeten prins begraven in de Sint-Sulpitiuskerk. Om de band met het huis van Oranje-Nassau te benadrukken werd het feestjaar ingericht door de stad Diest en de dienst Cultuur. Het orgelpunt zou dit feestweekend worden.





Zaterdag was het prachtig weer en deden 500 wandelaars mee aan de monumentenloop met start en aankomst bij de kerk. Op de Grote Markt en in de Koning Albertstraat stonden enkele foodtrucks en liepen animatiefiguren rond. Het speciaal voor dit feestjaar gebrouwen Oranjebier werd gulzig gedronken aan de bar op de Grote Markt. Toch kwam de animo in de stad pas s' avonds los, met de optredens van onder andere DJ Yolotanker.





Zondag liet Filips Willem zijn licht schijnen over de Begijnhoffeesten, die jaarlijks gehouden worden door de dienst Toerisme. Filips' Nederlandse geboortestad Buren was er te gast op de culinaire markt. "De Diestenaars vragen me voortdurend waar onze gemeente ligt", zegt Marinus van Olderen. "Over twee jaar bestaan wij 625 jaar en nodigen we Diest bij ons uit. In Nederland vieren wij onze vorsten uitbundig, maar jullie zijn er veel bescheidener in."





In de Sint-Catharinakerk werden de prins en zijn echtgenote Eleonora van Bourbon verwelkomd op een groots banket. Chef-kok Felix Alen van het Culinair Centrum Xaverius had zich voor de gerechten gedocumenteerd met schilderijen en lectuur. Hij had ook twee splinternieuwe gerechtjes bedacht: een broodje met hoevekip en sinaasappel en een aardappelsalade met haring en garnalen. Een smaaktoets van elk van de Oranjesteden, Diest, Breda, Dillenburg en Orange zat erin verwerkt.





Geen samenhang

Intussen gaven de Diestse intergilden van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan bij de Lakenhalle een demonstratie hand- en kruisboogschieten. De publieke opkomst was zondag erg matig. De evenementen in het Begijnhof en het centrum misten wat samenhang. "Het was beter geweest om dit feest te laten samenvallen met de Supermercado van binnenkort", vindt een standhouder.





Organisator Elise Verhaegen van de dienst Cultuur kijkt tevreden terug op het weekend. "We hebben al het mogelijke gedaan. Het Oranjebier is vrijwel op. We laten eind juni 4.000 liter bij brouwen. De activiteiten zijn nog niet voorbij. De tentoonstelling over de prins in de Lakenhalle is nog te bezoeken tot 20 mei. Ook Monumentendag, op 9 september zal in het teken staan van de prins."





Info op www.filipswillem2018.be.