"Jeugdspelertjes voetballen in de modder" KFC DIEST VRAAGT STAD DRINGEND OM HULP VOOR AANLEG KUNSTGRASVELD TOM VAN DE WEYER

24 februari 2018

02u56 0 Diest KFC Diest wil graag een kunstgrasveld voor haar jeugdploegen aan het Berkenhof. "Onze vijf velden zijn kleddernat en stukgespeeld", klaagt secretaris Rik Devos. "Dikwijls moeten we wedstrijden afgelasten. Andere clubs hebben een veld van kunststof, maar dat kost 350.000 euro. Kan de stad helpen om er eentje te voorzien op ons hoofdterrein?"

Rode Duivel Timmy Simons is er groot geworden, op de voetbalvelden achter restaurant het Berkenhof in Molenstede. Het succes van de club weegt echter zwaar op het terrein. "We hebben 300 spelers in twintig jeugdploegen", zegt Devos. "Drie keer per week worden de vijf velden gebruikt. Het gras krijgt de tijd niet om te herstellen, zeker niet in deze natte, koude periode. De drainage dateert nog uit de jaren 60 en zit geheel verstopt."





Platwalsen

Drie vrijwilligers zijn in de weer om de losgespeelde kluiten weer in de grond te stampen, te belijnen en de velden speelklaar te maken. "Regelmatig rijdt onze terreinknecht met een zelfgebouwde wals aan een trekhaak over de velden om ze weer vlak te krijgen", zegt Devos. "Eerst deden we dat met een tractor, maar nu hebben we een afgedankte wagen."





Desondanks moesten er toch wedstrijden afgelast worden. "Het hoofdterrein is in een modderpoel veranderd", zegt Devos. "Hierdoor lopen we inkomsten mis in de kantine. Om ons gras wat te sparen, trainen onze kleinsten soms in de sporthal van KTA 1, Massano in Schaffen en de turnhal van het VTI. Toch dreigen jeugdspelertjes af te haken. Steeds meer ouders mopperen dat ze met hun spelertjes ergens anders heengaan. In Vissenaken en Betekom hebben de clubs immers kunstgras."





350.000 euro

Een jaar geleden liet KFC Diest een offerte maken door een aannemer. Het terrein zou een halve meter uitgegraven moeten worden om er drainage in te stoppen. "Met de volledige omheining erbij kost het 350.000 euro. De aannemer stelde een afbetalingsplan van 10 jaar voor. We hebben al nagedacht om een private investeerder te zoeken. De stad Diest is eigenaar van deze grond. We verwachten ook een inspanning van hen."





KFC heeft contact met oppositiepartij Open Diest. Raadslid Mario Versavel bepleit maandag in de gemeenteraad de plaatsing van een kunstgrasveld op het A-terrein in het Warandestadion. Ook dat ligt er slecht bij. "Het is een zware investering, dus moeten we vooraf goed afspreken op welke locatie een kunstgrasveld wordt gelegd", reageert schepen van Sport Murat Celik (sp.a). "Het moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus zal er een bijdrage moeten komen van verschillende partners. Momenteel is er geen budget voorzien, maar in de volgende bestuursperiode kan het opgenomen worden in het meerjarenplan."