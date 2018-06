"Ik keer terug naar mijn passie" PRIESTER BORREMANS (50) VERLAAT DIEST VOOR JOB IN ZORGSECTOR TOM VAN DE WEYER

21 juni 2018

02u31 0 Diest Rudy Borremans (50), de populaire priester in Kaggevinne, verlaat het dekenaat Diest. "Ik keer terug naar mijn passie: de zorg voor mensen. De komende tien jaar wil ik gaan werken in een zorgcentrum, opvang of ziekenhuis." Zijn afscheid heeft naar eigen zeggen niets te maken met ruzie binnen het kerkbestuur.

Borremans kwam in 2010 naar Diest om het team te versterken van deken Felix Van Meerbergen. Hij ging de erediensten voor in Kaggevinne en Schaffen-Vleugt. De kerken liepen er weer vol. Daarnaast zette hij zich in voor Samana en de KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten). "Ik was ook troostbegeleider in de school De Bremberg. Ik ben nu vijftig en wil me voortaan enkel toeleggen op zorg. Daarom heb ik het vicariaat gevraagd om mij een nieuwe functie te geven. In september wordt beslist waar ik heenga."





De kerkgemeenschap verliest een geliefde medewerker. "Borremans is zijn hart gevolgd, wat ik respecteer", zegt deken Van Meerbergen. "Er komt geen vervanger. We zullen met een man minder verder moeten en ons herorganiseren. Zijn afscheid werd tijdens de voorbije gemeenteraad in een kwaad daglicht gesteld. Dat vond ik zeer ongepast."





Ruzie binnen kerkraad

Het was oppositiepartij N-VA die bij de goedkeuring van het kerkenplan het gerucht opwierp dat Borremans zou vertrekken. "Hij neemt ontslag na ruzie binnen de kerkraad", beweerde raadslid Mario Kemps. "Hij is het geklungel beu over wat er moet gebeuren met de kerk van Kaggevinne."





"Deze uitspraak laat ik voor de rekening van N-VA", reageert Borremans."Mijn beslissing om weg te gaan staat los van wat binnen de kerkraad gebeurt. Ik was overigens niet betrokken bij de opmaak van het kerkenplan."





Kemps had nog een opmerking over de kerk van Kaggevinne. "In het plan lezen we dat voor Kaggevinne 'een nieuwe toekomst wordt gezocht'. Deze kerk gaat dus sluiten?".





Schepen Gaby Feyaerts en burgemeester Jan Laurys (DDS) drukten hem op het hart dat de kerk niet verdwijnt, maar een nevenbestemming krijgt. Na een semantische discussie werd het zinnetje uiteindelijk geschrapt uit de tekst.





Volgens het goedgekeurde plan krijgen de negen kerken van Diest allen een nevenbestemming.





"Voor de kerken in Diest-centrum zal je wel een nevenbestemming vinden, maar ik betwijfel of dat lukt voor de landelijke kerken, zoals die van Kaggevinne", zegt Borremans hierover.





"De erediensten blijven overal gevrijwaard. De parochianen zijn trouw, maar worden steeds ouder en minder in aantal. Er zijn niet veel gewijde voorgangers meer. Diest zal op zoek moeten naar alternatieven.





Tijdens mijn acht jaar heb ik veel geïnvesteerd in de gemeenschap en er vriendschap en spontane medewerking voor gekregen. Ik kijk er met voldoening op terug."