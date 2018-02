"Ik heb kansen gekregen die ik anderen ook wil bieden" DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE VLAAMSE JEUGDRAAD BART CLAES

Een Vlaamse minister die een beslissing wil nemen met gevolgen voor de jeugd, moet eerst aankloppen bij Alexandra Smarandescu (21). De Diestse met Roemeense roots is immers de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

De jongste dagen heeft Alexandra al flink wat journalisten en cameraploegen moeten trotseren. Met verve: rad van tong en op en top geëngageerd voor de Vlaamse jeugd. Als scholier in Diest was ze al voorzitter van het 'leerlingenschaduwkabinet', dat jongeren uit de lokale scholen verzamelde. Zo rolde ze de Vlaamse Scholierenkoepel in, en wat later werd ze adviseur van de Vlaamse Jeugdraad. Nu volgt ze Nozizwe Dube op als voorzitter van diezelfde raad.





Wat doet de Vlaamse Jeugdraad eigenlijk?

"De raad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering en buigt zich over alles wat met jongeren en hun organisaties te maken heeft. Concreet betekent dit dat Vlaamse ministers ons advies vragen wanneer ze beslissingen nemen met betrekking tot jongeren en hun organisaties. Zelf bevragen wij jongeren en experts, en formuleren we dan het gevraagde advies."





Een advies dat wel gewoon genegeerd kan worden?

"Ons advies moet inderdaad niet verplicht gevolgd worden, maar er moet wel naar gevraagd worden. In de praktijk zien we evenwel dat de beleidsmakers ook willen tonen dat ze rekening hebben gehouden met de jongeren, en dat ze ons betrokken hebben. Dus we hebben wel invloed."





Zoals de leeftijd waarop jongeren gebruik mogen maken van sociale media. We verlagen die nu van 16 naar 13 jaar. Jullie advies?

"We werden inderdaad geraadpleegd en traden het advies van het Kinderrechtencommissariaat bij. Je kan die leeftijdsgrens in theorie misschien wel op 16 jaar houden, maar jongeren zijn in de praktijk toch al veel vroeger actief op sociale media. Dus dan zet je beter in op bewustmaking, en ga je het debat met de jongeren aan over de gevaren. De scholen zijn daar gelukkig wel mee bezig."





De Vlaamse Jeugdraad is het niet met alles eens. Zoals met de beslissing van de Vlaamse regering om iedereen die een rijbewijs behaalt, na een half jaar een vormingsmoment van 100 euro op te leggen.

"We zijn zeker voor meer verkeersveiligheid, maar voor sommige jongeren is het niet vanzelfsprekend om die 100 euro op tafel te leggen. Je sluit dus een groep uit die nog meer achterop zal geraken. Wij pleiten dan ook voor de invoering van sociale tarieven. We hopen dat deze beslissing achteraf nog bijgeschaafd wordt."





Je studeert Rechten aan de VUB en je bent de komende drie jaar voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Hoe combineer je dat?

"Het is een groot engagement, dat klopt. Maar ik heb altijd aan jongerenparticipatie gedaan en veel dingen gecombineerd. Mijn agenda is mijn beste vriend geworden. (lacht) We krijgen gelukkig wel wat hulp. Sarah, onze communicatieverantwoordelijke, stuurt bijvoorbeeld elke ochtend een persoverzicht met alle relevante artikels. Zo blijf ik op de hoogte."





Waar komt dat engagement eigenlijk vandaan?

"Ik besef zelf dat ik kansen heb gekregen die voor mij het verschil hebben gemaakt, die mij mee gevormd hebben. Die kansen wil ik anderen ook bieden. Op school werd in debat gegaan en werd 'je mening kunnen geven' als een waardevolle bijdrage gezien. Het is belangrijk dat jongeren dat kunnen doen."





Kansen die je in Roemenië niet kreeg?

"Mijn vader werkte in België en ik ben hier geboren. Te vroeg geboren, en voor mijn ouders was het niet vanzelfsprekend om hier te blijven met een fragiel kindje. Daarom ben ik samen met mijn mama terug naar Roemenië verhuisd, waar ik de eerste vier jaar van mijn leven doorgebracht heb. Tot de situatie wat stabieler was. Maar ik heb in België meer kansen gekregen dan in Roemenië. Twee nichtjes van me studeren in Boekarest en we zullen alle drie een diploma halen. Maar ik kan er meer mee doen."





De belangrijkste thema's van de Vlaamse Jeugdraad zijn onderwijs, diversiteit en je goed in je vel voelen. Wat is voor jou het belangrijkste?

"Alle drie, eigenlijk. Maar je goed in je vel voelen, vind ik zeker heel belangrijk. Jongeren krijgen vandaag veel kansen, maar ze worden geconfronteerd met druk en keuzestress. En die enorme hoeveelheid informatie die via sociale media op hen afkomt. Het was voor mij ook niet eenvoudig om mijn weg te zoeken. Ik was met veel bezig, zonder voor iets te kiezen. Ik heb mezelf ook moeten afvragen wat ik echt belangrijk vond, en waar ik echt voor wilde gaan in mijn leven. Dat was dus mijn engagement voor jongeren."





Tot slot: waar wil je als rechtenstudente heen met je leven?

"Goh, het was rechten of talen. Ik praat en debatteer graag, maar het maatschappelijke aspect van rechten vond ik nog belangrijker. Waarom is een bepaalde wet tot stand gekomen? Wat is eraan voorafgegaan? Met rechten kan ik nog alle kanten uit. De advocatuur, politiek misschien... Maar dat is niet voor nu. Ik heb wel al een voorstel gekregen om in Diest op een lokale lijst te staan, maar daar ben ik niet op ingegaan. De Vlaamse Jeugdraad is een politiek neutraal orgaan, voor alle jongeren."