"Huisbaas wil huurprijs opdrijven" KILANI'S KAASWINKEL DREIGT NAAR HASSELT TE VERHUIZEN TOM VAN DE WEYER

14 april 2018

02u24 0 Diest Kilani's Kaaswinkel dreigt uit het centrum te verdwijnen. "Onze huisbaas ziet de toekomst anders. In Hasselt zou ik over twee maanden kunnen openen, maar ik voel me al 21 jaar thuis in Diest", zegt uitbater Ghias Kilani (55).

De Kaaswinkel in de Leuvensestraat is een speciaalzaak waar de klanten nog voor naar Diest afzakken. Je kan er 200 soorten kaas kopen, zoals Etivaz Alpage of Achelse blauwe. Delicatesses die je niet vindt in een doorsnee supermarkt. Kilani kwam uit Syrië om in België te studeren, maar hij begon als restauranthouder in Aarschot. "Een kaasplankje als dessert werd mijn specialiteit en zo ben ik mijn winkel begonnen in Diest."





Huurprijs omhoog

Maar het voortbestaan van de winkel is onzeker geworden. "De eigenares is vorig jaar overleden. Iemand van haar erfgenamen wil de appartementen hierboven renoveren en de winkel verruimen. Mijn zaak past niet in hun toekomstplannen. Na de verbouwing zal de huurprijs fors stijgen. Ik kijk al maanden uit naar een ander pand in de stad, maar voorlopig zonder succes. De meeste opties bleken te klein. Hier heb ik een atelier om de schotels te maken en een rijpkamer. In de nieuwe winkel moet ook mijn koeltoog passen, die ik pas tien jaar geleden op maat heb laten maken. Andere panden waren dan weer veel te groot en hadden huurprijzen tot 3.000 euro, ver boven het budget van een kleine zelfstandige."





Leegstand

De klanten begrijpen niet dat Kilani geen ander onderkomen vindt, hoewel er in het centrum veel leeg staat. "Ik wil graag in Diest blijven. Hier ligt mijn hart en hier heb ik mijn vaste klanten", zegt Kilani. "De meesten willen mij bezoeken in Hasselt. Voor de oudere klanten vind ik het jammer. Zij kwamen hier te voet naartoe voor hun dagelijkse praatje en hun plakjes kaas."





Steun aan handelaars

De stad Diest probeert zijn detailhandelaars op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Vorig jaar ging het decreet van kracht dat het aantal ketens op de Leuvensesteenweg inperkt. Met het pop-upbeleid in het centrum zijn momenteel vier jonge starters aan de slag.





"Het blijven evenwel de eigenaars van de panden die hun hoge prijzen bepalen", zegt schepen van Middenstand Erwin Jennes (DDS). "We zien dat huurprijzen van minder dan 1.000 euro schaars geworden zijn in het centrum. Momenteel staan 26 panden minder dan een jaar leeg en 16 langer dan een jaar. Een zaak als die van Kilani moeten we zeker in ons winkelkerngebied proberen te houden. Centrummanager Joachim Vancluysen is nu aan het overleggen met eigenaars in onder meer de Koning Albertstraat over de voorwaarden. Voor een nieuwe winkel van Kilani zouden er mogelijk aanpassingswerken moeten gebeuren."