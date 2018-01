"Hopelijk hersteld voor ploegstage" WIELRENSTER (16) GEWOND NA AANRIJDING BESTUURDER VLUCHT KRISTIEN BOLLEN

22 januari 2018

02u33 0 Diest Wielrenster Britt Verbeek (16) is zaterdagvoormiddag aangereden op de Tiensebaan in Molenbeek-Wersbeek. Samen met een dertigtal ploeggenoten van Pie-Optiek was ze bezig aan een groepstraining. Amper twee kilometer na de start reed een wagen in op de groep. Zes jongeren smakten tegen de grond. "De pijn is niet te harden", zegt Verbeek die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. De bestuurder meldde zich later bij de politie.

Zoals elke zaterdagochtend begonnen een dertigtal junioren en nieuwelingen van Pie-Optiek Theorie-Blokken Cycling Team uit Glabbeek met goede moed aan zijn training. Op de Tiensebaan in Molenbeek-Wersbeek liep het mis. Ter hoogte van een wegversmalling reed een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam in op de groep van zo'n 30 renners tussen de 15 en 17 jaar oud. Zes sporters, waaronder Britt Verbeek uit Schaffen, kwamen ten val. De 16-jarige beloftevolle wielrenster ging over de kop en smakte tegen haar voorligger. Ze voelde meteen een hevige pijn. De bestuurder van de wagen reed door.





Naar spoed

Britts vader, die de ploeg volgde, bracht zijn dochter meteen naar de spoeddienst in Diest. "Vanaf de eerste seconde wist ik dat het afgelopen was. Gelukkig droeg ik net als alle anderen een fietshelm. De pijn in schouder, ribben en buik is niet te harden", vertelt ze vanuit het ziekenhuis.





De rest van de wielerploeg, die overigens de nodige begeleiding en signalisatiewagen mee had, hervatte de training. Twee andere renners gaven na het incident nog op. Britt, die sinds haar achtste de wielermicrobe te pakken heeft, hoopt ondanks de hevige pijn snel het ziekenhuis te mogen verlaten en weer op de fiets te kunnen kruipen. Britt werd tweemaal Belgisch kampioen in het veldrijden bij de aspiranten, won verschillende provinciale kampioenschappen op de weg, in het veld en op de piste en pakte afgelopen jaar nog brons op het Belgisch Kampioenschap op de piste. De jongedame wil absoluut mee op ploegstage in Mojacar (Zuid-Spanje) begin februari. Al lijkt dat nog twijfelachtig. "Ik moet nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven. Mijn ribben, schouder én lever zijn gekneusd", zegt ze. Vooral dat laatste lijkt haar wat parten te spelen.





Britts vader heeft diezelfde dag nog aangifte gedaan bij de politie in Diest. Hij plaatste ook een oproep op sociale media met de beschrijving van de wagen en een gedeelte van de nummerplaat. Dat bracht tal van reacties met zich mee. 's Namiddags meldde een bestuurder zich bij de politie in Diest. Vandaag zullen de betrokken partijen verhoord worden en verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het al dan niet om een ongeval met vluchtmisdrijf gaat. Dat zou wél het geval zijn als de bestuurder een van de wielrenners aanreed, of als de renners ten val kwamen doordat ze moesten remmen en uitwijken voor het voertuig, met de valpartij tot het gevolg.





"Weinig respect"

"Hoe dan ook getuigt dit van weinig respect", vindt Britt. "Ook al ben je in je recht of kan je er niets aan doen, stoppen is het minste wat je kan doen."





Wie meer info heeft over het ongeval mag steeds contact opnemen met de lokale politie van Diest of Bekkevoort.