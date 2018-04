"Graag een bord 'opgelet spelende kinderen' in onze straat" 20 april 2018

02u27 0 Diest De bewoners van de Schuttershofstraat willen met een waarschuwingsbord de aandacht van automobilisten vragen voor de spelende kinderen. "Het stadhuis gaat niet in op ons verzoek. Jammer, want hier passeert veel onnodig verkeer."

De Schuttershofstraat is één van de weinige in het centrum waar kinderen nog buiten spelen. Hoewel het eenrichtingsstraatje niet uitnodigt om het gaspedaal in te drukken, vliegen automobilisten er vaak rap doorheen, tot bekommernis van de ouders. "Hier wonen 17 jonge kinderen die bij mooi weer op straat komen. Ze springen soms vanachter de trappen en als dan net een auto doorrijdt houden we ons hart vast."





Buitenspeeldag

"Woensdag was het Buitenspeeldag. Dat leek ons het geschikte moment om eens bij het stadhuis aan te kloppen. We vroegen of het mogelijk is om een bordje te plaatsen 'Opgepast spelende kinderen'. Het antwoord was dat onze straat hiervoor niet in aanmerking kwam", klinkt het.





"Het is de dienst Openbare Werken die de toestand in de straat bekijkt. Voorlopig is ze van oordeel dat er te weinig verkeer door de straat passeert om er zulk bord te hangen", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). De bewoners denken er nu aan om zelf een artistieke signalisatie aan te brengen, in de vorm van een muurschildering op het kruispunt met de Paanhuisstraat.





