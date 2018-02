"Gitaar is niet dood, rock leeft!" LEE SWINNEN- ZOON VAN GUY - BRENGT NIEUWE PLAAT MET TUBELIGHT GEERT MERTENS

13 februari 2018

02u57 0 Diest Zo vader, zo zoon. Twee van de drie zonen van The Scabs-frontman Guy Swinnen treden in de voetsporen van hun vader. Lee (27) ruilt Double Veterans eventjes in voor Tubelight, de band waarmee hij in 2012 in de finale van Humo's Rock Rally stond. Ook broer Mick heeft zich bij de band aangesloten. Op 23 februari wordt de nieuwe plaat gelanceerd.

"De inspiratie was er om opnieuw iets met Tubelight te doen", vertelt Lee, die tegenwoordig in Schaffen woont. "Mijn andere groep, Double Veterans, is harde garagerock, dit is iets introspectiever. 'Expert By Virtue, Thereof' is een heel persoonlijke plaat geworden, die het verhaal schetst van het leven in Diest: de modale mens, de plezante en minder plezante kanten. Diest mag dan in de marginale driehoek liggen, het is een prachtige stad die helaas doorheen de tijd wat vergeten is."





Vinyl

In de Diestse platenzaak Space Fuzz Records vindt nu vrijdag een akoestische sessie en voorbeluistering plaats. "We hebben ervoor gevochten om de plaat op vinyl uit te brengen", zegt hij. "Ikzelf zweer bij vinyl. Het heeft iets om de plaat uit de hoes te nemen, het artwork te bestuderen en ze op te leggen. Het is alsof we een kindje gemaakt hebben. Natuurlijk staat de plaat ook op Spotify, we moeten toegevingen doen."





Het is intussen al zes jaar geleden dat hij in de finale van Humo's Rock Rally stond. "Een plezante periode waardoor we heel wat naambekendheid hebben gekregen", aldus Lee. "We sprongen toen een beetje uit de band: we waren één van de enige groepen die nog met gitaren werkten en dat is er niet op verbeterd. Met deze plaat wil ik een ode brengen aan het geweldig instrument, dat in ieders handen anders klinkt en waar je zoveel gevoel in kunt leggen. De gitaar is niet dood, rock leeft!"





Broer Mick

Broer Mick speelt ook bij Tubelight. "Hij heeft ook zijn eigen project: Ero Guro, waar hij frontman is en ik bas speel. In Tubelight speelt hij orgel, wat een leuke wisselwerking oplevert. Ik heb een goeie band met mijn broer." Lee is natuurlijk ook de zoon van Guy Swinnen, opperhoofd van The Scabs. Is hij het niet beu dat hij continu met hem vergeleken wordt? "Ik begrijp dat de vergelijking snel gemaakt is, maar ik probeer mijn eigen weg te zoeken", zegt hij. "Muziek is me met de paplepel ingegeven. Het is zowel voor mij als voor mijn vader een passie. Soms zegt hij weleens: 'Oei, zou je dat wel doen?' Hij denkt nog altijd dat je in singles moet denken die op de radio gedraaid worden. Ik wil vooral een mooi geheel maken. Het kan me weinig schelen dat onze muziek op de radio gedraaid wordt."





En of hij zelf van The Scabs houdt? "Ik ben nooit een superfan geweest", geeft hij toe. "De eerste EP's vind ik wel oké, maar de latere periode is echt niet voor mij weggelegd. Ik ben nogal punkminded." Een journalist schreef ooit dat Lee veel beter kon zingen dan zijn vader ooit had gedaan. "Als de kans zich voordoet, wrijf ik dat er natuurlijk nog eens goed in", lacht hij.





Voorstelling

Wie de plaat in avant-première wil horen, kan op vrijdag om 16 uur terecht in platenzaak Space Fuzz Records aan de Koning Albertstraat. Op 2 maart vindt de releaseshow plaats in het Depot in Leuven.