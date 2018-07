"Gehuild van vreugde in kerktoren" DEKEN LUIDT KLOKKEN EXTRA LUID NA ELKE ZEGE VAN RODE DUIVELS TOM VAN DE WEYER

09 juli 2018

02u32 0 Diest "Ik heb de klokken geluid. En ik begon te wenen in de klokkentoren", aldus Felix Van Meerbergen (69). Geen geestelijke in ons land gaat zo in het WK voetbal op als de deken van Diest. De overwinning van vrijdag raakte hem diep. "Voetbal lost geen problemen op, maar het verbindt ons wel."

De deken zat de voorbije weken aan het groot scherm op de Grote Markt bij de Sint-Sulpitiuskerk gekluisterd. Meteen na het affluiten van de wedstrijden snelde hij de kerktoren in om op de knop te drukken die de klokken laat schallen. Voor de match van vrijdag werd het scherm verplaatst naar het paradeplein op de Citadel. Er waren een paar duizend supporters. "Ik heb thuis gekeken, want er kwamen vrienden op bezoek. De laatste vijf minuten kon ik de spanning niet meer aan en was ik al naar de kerktoren gestapt. In die tijd heeft keeper Courtois nog een fabelachtige redding uit zijn mouw geschud. Het moet de hand van God geweest zijn (lacht). Nochtans had ik geen kaars gebrand voor de match tegen Brazilië. Vorige week was ik in Lourdes met bedevaarders. In het hotel hebben we gekeken naar de wedstrijd tegen Japan. De volgende dag zag ik bij de grot van Maria heel wat beteuterde Japanse gezichten."





Gehoord tot in Webbekom

De deken luidt al jaren de klokken bij sportieve topprestaties, ook voor lokale helden als Marieke Vervoort, KFC Diest en de valschermspringers van Hayabusa. "Speciaal voor het WK heb ik de technicus gevraagd om de feestklokken op vijf minuten te programmeren in plaats van drie minuten. Ze schallen ook extra luid, je kan ze horen tot in Webbekom. Of er iemand last van heeft? Hooguit een paar mopperkonten storen zich eraan", aldus Felix Van Meerbergen. "We hebben een generatie grote spelers, maar ook een 'gouden generatie' supporters. In 1986, toen de Duivels ook de halve finale haalden, was er niet zo veel publieke belangstelling. In die tijd was ik pastoor in Zoutleeuw en ging ik naar de matchen kijken op café. Er waren geen grote schermen. Nu ben je veel meer betrokken, met meer mensen."





De deken ziet dat de mensen samenkomen rond onze ploeg. "Ik moet de zieltjes van de bewoners niet kneden, ik moet de bewoners bij elkaar brengen. Voetbal verandert onze problemen niet, maar af en toe hebben we brood en spelen nodig. Voetbal heeft iets ritueels. Mensen komen de straat op om te vieren en eenzaamheid te doorbreken. Het bewijs dat er een verlangen is naar een hechte gemeenschap."





De halve finale wordt morgen uitgezonden op de Citadel. "Uitgerekend dan is er een belangrijke vergadering met de kerkraad. Ik heb mijn collega's overtuigd om een uurtje vroeger te stoppen, zodat ik de match kan volgen en erna gauw de klokken weer kan luiden."