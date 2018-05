"Feestweekend... zonder klanten" HANDELAARS KONING ALBERTSTRAAT BLIJVEN BEDRUKT ACHTER TOM VAN DE WEYER

17 mei 2018

02u29 0 Diest De handelaars van de Koning Albertstraat blijven bedrukt achter na het feestweekend rond prins Filips Willem. Zij hadden gerekend op foodtrucks en animatie, maar zagen nauwelijks beweging. "En dus bleven onze klanten weg - net in één van de belangrijkste weekends van het jaar."

In het kader van vierhonderd jaar Filips Willem werd zaterdag een feestje gebouwd op de Grote Markt, dat zondag aansloot bij de Begijnhoffeesten. "Via een folder kregen we te horen dat de Koning Albertstraat twee dagen verkeersvrij zou zijn tot aan het postkantoor", vertellen de lokale handelaars. "Er werden foodtrucks aangekondigd, alsook straatanimatie met magiërs en hofdames. Maar we hebben ons er duidelijk te veel bij voorgesteld. De straat bleef nagenoeg leeg."





"Normaal zou dit een topweekend geweest zijn voor ons", reageert Luc Poel van de loungebar en bloemenwinkel Il Giardino. "We hebben echter nauwelijks klanten gezien. Er is één wagentje met muziek gepasseerd. Het was niet nodig om de straat af te sluiten tussen 10 uur en 18 uur. Het feest voor de prins had zich beter beperkt tot de Grote Markt."





Producten weggegooid

"We hebben veel producten moeten weggooien omdat ze niet verkocht raakten", zegt Brenda Jacobs van koffiehuis La Bas. "Klanten die hun geschenkmanden voor Moederdag kwamen ophalen, zijn hier door de omleidingen maar met moeite geraakt. Zaterdag hebben we de deuren zelfs vroeger gesloten." Ook Het Koffiehuizeke sloot vroeger dan voorzien om die reden.





"We bekritiseren de diensten Cultuur en Toerisme niet", benadrukken de handelaars evenwel. "Zij hebben dit feestweekend georganiseerd met een hart voor Diest." Al richten enkelen hun teleurstelling wel op centrummanager Joachim Vancluysen. "Ik had zelf ook veel meer van dit weekend verwacht", bekent hij. "Ik had het SMA(A)K-festival gecontacteerd met de vraag om foodtrucks naar de Koning Albertstraat te halen. Maar veel standhouders hebben afgehaakt omdat ze reeds andere evenementen zouden aandoen. De bedoeling was dat er vijftien tot twintig foodtrucks zouden staan. Uiteindelijk waren het er maar negen. Niets hield de handelaars tegen om alsnog hun tafels en stoelen buiten te zetten. Zaterdag was het prachtig weer. Dit is een gemiste kans."





Ook Elise Verhaegen van de cultuurdienst had graag gezien dat de middenstanders buitengekomen waren. "We hadden er rekening mee gehouden en de marktkramers naar de Begijnhoffeesten gestuurd", zegt ze. "Die hadden zondag dan weer pech met het weer." Vancluysen is ontstemd omdat de handelaars hun beklag via Facebook deden. "Ze kunnen zoiets beter met de adviesraad bespreken."