"Dit najaar bekijken we herbestemming" NA ZOVEELSTE BRANDSTICHTING: ANB WIL VERLOEDERING SCHAFFENSEPOORT AANPAKKEN

14 augustus 2018

02u33 0 Diest De Schaffensepoort, een van de oudste stadspoorten van Diest die deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling, is afgelopen weekend opnieuw het mikpunt van vandalisme geworden. In een van de schuilhuisjes aan de Demer werd brand gesticht. De brandweer kon gelukkig schade voorkomen, maar eigenaar Agentschap Natuur en Bos (ANB) wil dit probleem nu aanpakken.

Sinds in 2002 een nieuwe fietsverbinding aangelegd werd met een brug over de spoorweg viel alle passage en dus de sociale controle er weg. Sindsdien waren er verschillende brandstichtingen en zijn de ruimtes onder de stadspoort veelal het decor voor ongure figuren en daklozen.





De Schaffensepoort is een van de oudste stadspoorten die reeds deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling maar dus werd heraangelegd. Intussen is er van de omwalling bijna niets meer in gebruik. Defensie deed het van de hand, de fietsroute viel weg met een nieuwe fietsverbinding en verval en vandalisme staken de kop op. De heemkundige kring kaartte het probleem al veel eerder aan: "Vroeger waren er nog opslagplaatsen die men kon huren. Maar dat lokte ook dieven. Zo werden de overblijfselen van de vroegere brouwerij Ons, die er gestockeerd was, volledig gestolen. Zowat alles wat niet te groot of te zwaar was, is in de loop der jaren ontvreemd. Zelfs deurbeslag en sloten van de poorten verdwenen."





Nieuwe bestemming?

Triest dus, maar onder meer de Schaffensepoort en de Antwerpsepoort (waar er in 2015 brandstichting was in de opslagplaats waar materiaal van de highlandgamesclub Celtica's Gaelic Storm lag) zijn geklasseerd als monument. Enkele jaren geleden werd het ANB eigenaar. Zij beheren ook de omliggende natuur. Geert Coninx van het ANB: "Als eigenaar moeten we dit zien te beheren als een goede huisvader. Het blijkt niet eenvoudig; er is niet echt sociale controle en het trekt het verkeerde volk aan. In het najaar gaan we alles leegmaken en opruimen. Welke bestemming we willen geven aan de gebouwen is nog een vraagteken. Of we gaan voor de instandhouding ervan of restauratie hangt af van de partners die we vinden. Aan de dienst Toerisme hebben we gevraagd om een wandelroute aan te leggen naar de Leuvenaar. Dat gebouw is momenteel in slechte staat en volledig beklad. Het is zowat onbereikbaar, maar vandalen weten wel de weg te vinden. Van die locatie zouden we bijvoorbeeld een huisvesting voor vleermuizen willen maken en in samenwerking met de dienst Toerisme dus een wandelpad aanleggen voor meer sociale controle. Een combinatie van recreatief en educatief, eigenlijk. Ook gaan we bekijken welke bestemming we de andere gebouwen kunnen geven, al is dat nog een lange weg te gaan."