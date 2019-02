“Diesterse Beker verdient eigen brouwerij in binnenstad” Beker 6 is het derde in de reeks vergeten bieren van brouwerij Cerckel Tom Van de Weyer

15 februari 2019

17u10 1 Diest Het Diesterse bier Beker heeft er een blond broertje bij gekregen. “We presenteren de Beker 6, die gebaseerd is op de blonde Cerckel van weleer”, zegt initiatiefnemer Gunther Bensch. “We zouden de Beker graag in het hart van Diest laten stromen en hier een nieuwe brouwerij oprichten.”

“In mijn jeugd dronk ik het tafelbier Very Diest. Ik was verknocht aan de brouwerij Cerckel, maar in de jaren 70 werd ze opgedoekt”, vertelt Bensch. “Ik zocht oude recepten van Cerckel bij elkaar en begon een reeks bieren om het populaire merk Beker nieuw leven in te blazen.”

Bensch kreeg hulp van Johan Valgaerts, die zorgt voor de marketing en promotie en ontwierp de etiketten. Ze zijn gebaseerd op het logo van de stad Diest en het vroegere lettertype van Beker, dat destijds geschonken werd tijdens de Gildenfeesten.

“Zes jaar geleden brachten we ons eerste bier uit, de amberkleurige Beker 9. Het was toen enkel verkrijgbaar in De Biertempel op de Grote Markt. Daarna volgde de Beker 7, een donker bier. Nu hebben we dus de blonde Beker 6. Binnenkort komen we met de Beker 8, een tripel. De cijfers slaan op het alcoholpercentage. Aanvankelijk hadden we ook een pils van 5 %, maar die was niet zo geslaagd.”

“De verschillende Bekers gaan vlot over de tapkast in de cafés in het centrum van Diest. Nu we al een rijtje van drie hebben, willen we de reeks regionaal in de markt zetten. Jaarlijks laten we 200 hectoliter maken. Het bier wordt voorlopig nog gebrouwen in Tongeren, maar we hopen binnen enkele jaren een eigen brouwerij te kunnen openen. Het zou de derde brouwerij worden in Diest, naast Loterbol in de Michel Theysstraat en Buvens in Webbekom. We willen graag in het hart van de stad brouwen, maar een geschikt pand vinden is echter niet zo eenvoudig.”