‘Diest in kerstlicht’ opnieuw met spiegeltent Tom Van de Weyer

30 november 2018

19u04 0

In december is de binnenstad gehuld in een kerstsfeer. ‘Diest in kerstlicht’ pakt ook dit jaar uit met een nostalgische spiegeltent op de Grote Markt, van donderdag 13 tot en met vrijdag 28 december. Onder meer De Corsari’s, Slagerij Vanderstukken en Discobar Vaneigens treden er op. Het volledige programma vind je op de Facebookpagina ‘spiegeltentdiest’.

Diest Handelt en het Roemenië Comité organiseren voor het eerst een kerstmarkt op en rond de Kaai, vrijdag 14 december van 17 tot 23 uur, zaterdag 15 en zondag 16 december van 13 tot 23 uur. Tientallen standhouders bieden handgemaakte artikelen en cadeautjes aan en je kan kerstbier en jenever proeven.

Tijdens het kerstshoppen in de hele maand december maak je bij elke aankoop kans om een mooie prijs te winnen. De lokale middenstand verwelkomt je ook tijdens de koopzondagen op 16, 23 en 30 december, van 10 tot 18 uur. Meer info op www.shoppenindiest.be.