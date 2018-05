'De Profeten' spelen debuutvoorstelling in loods Piket 25 mei 2018

Het nieuwe Diestse theatercollectief 'De Profeten' brengt dit weekend haar eerste opvoering, 'Frustration Island'.





"Het is een absurd komisch stuk, een bewerking van de klassieker Odyssee van Homerus", zegt Alexander Vandebeek, één van de zeven Profeten. "De loods Piket op de Citadel hebben we omgevormd tot Grieks amfitheater voor 150 toeschouwers." 'De Profeten' zijn een stel vrienden met een passie voor theater. "Wij zijn spelers en makers tegelijk, van de regie tot de belichting en het decor. We brengen jong verfrissend theater op locatie. Een vaste uitvalsbasis hebben we nog niet. In de toekomst willen we ook eigen stukken schrijven." De première van vrijdag is uitverkocht. 'Frustration Island' wordt ook zaterdag en zondag nog opgevoerd, telkens om 20.30 uur. Voor beide avonden zijn nog kaarten vrij via http://www.deprofeten.be/reserveren/ (VDWT)