"De Kotmadam eindigt in schoonheid na seizoen 25" Producer succesreeksen (70) stoomt kleinzoon klaar als opvolger BART CLAES

31 maart 2018

02u57 0 Diest Het vierde seizoen van De zonen van Van As op VTM haalt hoge kijkcijfers. Net als die andere kanonnen De Kotmadam, Lili en Marleen en Gaston & Leo komt de reeks uit de stal van RV Productions. Die 'RV' is René Vlaeyen uit Diest. Zeventig is hij intussen, maar nog steeds druk in de weer. Al staat kleinzoon Olivier klaar om het succesverhaal voort te zetten.

In de traphal van de kantoren van RV Productions in hartje Diest hangen Gaston en Leo in het groot aan de muur. Twee begrippen van de Vlaamse comedy, én groot geworden onder de vleugels van René Vlaeyen. Herkenbare humor van bij ons: het is een specialiteit waar René een neus voor heeft. "Wist je dat ik zélf meespeel in de film Gaston & Leo in Hongkong? De acteur die de ambassadeur moest spelen, kwam niet opdagen. Dus hebben we strootje getrokken voor de rol. Ik verloor. Maar met een valse snor en mijn haar anders gekamd, heeft bijna niemand me herkend."





Je bracht het iconische comedyduo naar Diest, waar veel opnames gebeurden.

"Met Gaston & Leo heb ik twintig intense jaren meegemaakt. We traden in heel Vlaanderen op, maakten drie films en opnames voor de Gaston & Leo-show. In Diest kregen we alle medewerking. Als er een straat moest afgesloten worden, deed de politie dat. Heel gemakkelijk, zo dicht bij ons productiehuis."





RV Productions is nu een gevestigde naam, maar het begon ooit allemaal met een belastingbrief. Vertel eens?

"Ik werkte aanvankelijk als fiscaal raadgever bij de Boerenbond. Ik had ook een orkestje, waar ook mijn broer Robert in speelde: The Bats. Onze producer Hans Kusters vroeg me op een dag of ik eens wilde kijken naar de belastingbrief van tv-persoonlijkheid Mike Verdrengh. Hij moest een groot bedrag betalen en vond dat vreemd. Het bleek om een fout te gaan van de belastingdienst. Ik heb toen bezwaar ingediend en de fout werd rechtgezet, waardoor Mike geld terugkreeg. Plots was ik de beste boekhouder van België (lacht). In 1972 vroeg Mike me zijn artiestenbureau King te runnen. De rest is geschiedenis."





Wat is de geheime formule voor succes op tv?

"Het is eerder een buikgevoel dat begint met een goed idee en wordt uitgewerkt door een team van creatieve scenarioschrijvers. Voor die eerste reeks van Gaston & Leo waren dat Karel Vereertbrugghen en Herman Van Molle. Elke twee weken kwamen we samen - Karel, Herman, Gaston, Leo en ik - en bespraken we de ideeën en grappen. Voor de reeks De Kotmadam werd ik aangesproken door Frans Cuesters die met het idee kwam aanzetten. Ik heb een team gevormd van creatieve mensen die dat idee verder hebben uitgewerkt. Met Gaston & Leo haalden we kijkcijfers van 1,8 tot 2 miljoen. Dus een tweede reeks starten met tot dan nog vrij onbekende acteurs, was een risico. Maar ook De Kotmadam scoorde meteen. 'Boenk erop', met 1,9 miljoen kijkers."





"Het succes van Lili en Marleen kwam er dankzij een tip van Gaston. Hij had acteurs Carry Goossens en Simonne Peeters in het theater gezien, en zei me dat het vonken gaf. Ik zag er meteen een mooie reeks in."





Wat wordt je volgende serie?

"Voor De Kotmadam maken we wellicht nog een 25ste seizoen. Met minder afleveringen, die de reeks in schoonheid afronden. Van De zonen van Van As komt een vijfde seizoen. Dat is al besteld. Intussen zijn we ook al bezig met andere dingen. Dat moet wel, want tussen een idee en de opnames zit gemakkelijk twee jaar. We werken aan nieuwe dingen, maar die hou ik nog liefst binnenkamers. Het is nog pril."





De Kampioenen-films deden het goed, komt er geen film van een andere bekende serie?

"Ik denk dat we van De zonen van Van As een film zouden kunnen maken. Maar of we dat ooit doen? Eerst deze reeks nog afwerken, we moeten nog drie afleveringen op punt zetten. En dan wacht ons de volgende reeks. Dan misschien, wie weet? Ook voor De Kotmadam hebben we aan een film gedacht. We hebben overlegd met de scenarioschrijvers, maar het blijkt niet zo gemakkelijk om een film te maken van een sitcom die volledig in de studio wordt opgenomen."





Je kleinzoon Olivier Stoffelen staat klaar om je op te volgen. Je neef David, de zoon van je broer Robert, zou dat aanvankelijk doen. Hij overleed in een verkeersongeval in 2002.

"Het was het perfecte plaatje. David zou nu 42 jaar zijn. Een tussenstap, tussen mijn kleinzoon en ik. Mijn dochter wilde liever niet, het was niet haar ding en dat forceer je niet. Bij Olivier zat het er wel in. Hij heeft het vak al doende geleerd. Bij de Zonen van Van As werd hij in het bad gegooid en hij heeft moeten zwemmen."





Olivier pikt in: "Omdat de productieleider vorige zomer afhaakte, enkele dagen voor de opnames van de reeks. Een burn-out. Ik had alles mee opgevolgd, maar toch was het even alle hens aan dek. We moesten 200% gaan."





René, wat vind je van andere comedy: Loslopend Wild, Tegen de Sterren op, Safety First?

"Het is niet echt ons ding, maar het is goed dat nieuwe, Vlaamse humor werkt. Zo blijven zenders investeren in werk van eigen bodem. Ook bij VRT leveren ze nu kwaliteitsvolle reeksen. Als De zonen van Van As op VRT zou lopen, zou de reeks dubbel zoveel kijkers lokken als bij VTM. De reclameblokken op de commerciële zender storen de kijkers. Maar reclame is nodig, de zender leeft ervan en wij dus ook."