"Danny was een ervaren motard" BRITSE POLITIE ONDERZOEKT DODELIJK MOTORONGEVAL MET DIESTS ECHTPAAR TOM VAN DE WEYER

24 april 2018

02u47 0 Diest Het verongelukte echtpaar uit Diest wordt wellicht in de loop van deze week gerepatrieerd naar België. Danny Pieraerts (65) en Agnes De Schuymer (64) kwamen vrijdagvoormiddag om het leven bij een motorongeval in Wales. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. "De Britse politie is een onderzoek gestart", zegt de familie.

Vrijdagvoormiddag rond 11 uur reed het echtpaar op een bochtrijke weg tussen Groes en Denbigh in het noorden van Wales. Om nog onduidelijke reden week Pieraerts uit naar rechts. Hij kwam frontaal in botsing met een tegenligger. Hij en zijn vrouw die achterop zat, waren op slag dood. De twee inzittenden van de auto raakten slechts lichtgewond. Zoon Arsène (46) en zijn vriendin reden voorop met hun moto en bleven ongedeerd.





Mokerslag

"Toen ze op een bepaald moment merkten dat Danny niet meer volgde, zijn ze teruggekeerd. Daar kwamen ze op het ongeval uit. Andere weggebruikers waren al gestopt en hadden de hulpdiensten gebeld", zegt broer Ronny. "Onze familie wordt hard getroffen. Grootmoeder Lea wordt deze week 86 jaar. Ze heeft de afgelopen jaren al vijf familieleden verloren en nu plots haar zoon en schoondochter."





"Voor ons is dit een zware slag", zegt buurman Roger Dekeyser. "Maandag, de dag voor hun vertrek, waren Danny en Agnes nog hier geweest. Als ze op vakantie gingen letten wij op het huis en andersom. We woonden bijna 40 jaar naast elkaar. Danny was een toffe mens en kende veel van auto's en mechaniek. Als er eens iets kapot was, zoals mijn grasmachine, had hij het onmiddellijk gerepareerd. Hij werkte als kraanman bij een afbraakbedrijf in Schaffen. In januari was hij met pensioen gegaan. Hij keek er erg naar uit om weer de baan op te gaan. Als motard was hij heus geen beginneling."





"Al twintig jaar maakten ze tiendaagse rondreizen met de moto. Ze waren al enkele keren in Wales, Schotland en Ierland geweest en hadden ervaring met links rijden", zegt schoonbroer Rudy Hassewer. "De traditie van deze reizen werd indertijd door mij opgezet. De voorbije jaren ging hun zoon Arsène steeds mee. Hij stippelde de reizen uit."





Het gezelschap was vorige dinsdag vertrokken met vier moto's en met in totaal zeven personen. Enkele vrienden uit de omgeving van Diest gingen zoals ieder jaar mee. "Arsène blijft nog enkele dagen in Wales. Hij is in tranen en erg stil. Hij is alles kwijt", zegt Ronny. "Hij laat weten dat het Britse parket nog bezig is met een onderzoek. In de loop van deze week wordt bekendgemaakt wanneer de lichamen worden gerepatrieerd."