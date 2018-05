"Dankzij rookmelders leven we nog" BEWONERS ZIJN ZO GOED ALS ALLES KWIJT NA UITSLAANDE APPARTEMENTSBRAND, MAAR KRISTIEN BOLLEN

15 mei 2018

02u31 0 Diest Op de Veemarkt in Diest is vorige nacht een zware brand uitgebroken. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de drie woningen van het appartementsblok totaal vernield raakten. "Waarschijnlijk zijn we zowat alles kwijt, maar zonder die rookmelders waren wij er ook niet meer."

Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost kreeg rond 1 uur in de nacht van zondag op maandag een oproep voor een uitslaande brand. Eenmaal ter plaatse sloegen de vlammen al door de ramen. De bewoners waren op dat ogenblik net uit het pand. Ambulanciers ontfermden zich over hen.





Bewoner van de bovenste flat Guido Beekers (69) kan het nog navertellen, al is het wat met trillende benen. "Zelf ben ik wakker geworden van het brandalarm, net als mijn onderburen. Toen ik het licht aanknipte was de ruimte al helemaal gevuld met rook. Ik kon amper iets zien. Eerst probeerde ik langs voren weg te raken, maar daar was het nog erger gesteld. Dan maar langs de achterzijde, via de brandladder. Myriam van de eerste verdieping had het moeilijk met de noodladder. Gelukkig kon ik haar helpen en raakten we veilig buiten. De dame van het gelijkvloers was intussen ook al in veiligheid. Wel hadden we alle drie heel wat rook naar binnen gekregen. Meteen dienden de ambulanciers ons dan ook zuurstof toe. Intussen was brandweer ter plaatse, die konden ook Myriams hondje redden. Ook die bleek wat suf van de ingeademde rook en kreeg eveneens zuurstof."





Intussen had de brandweer de handen vol om het vuur te bestrijden. Tot ruim vier uur gisterenochtend waren ze in de weer met bluswerken. De woning, die omgevormd werd tot drie appartementen, is totaal onbewoonbaar. De benedenverdieping is volledig uitgebrand; het eerste en de bovenste verdieping liepen enorme rook- en waterschade op.





Noodwoning

Guido en de medebewoners werden door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. "Daar kregen we verdere behandeling voor de opgelopen rookintoxicatie, het honje incluis", glimlacht Guido, die vol lof is voor de hulpdiensten. "In de loop van de dag mochten we het ziekenhuis verlaten en werden we opgevangen in De Pelgrim in Scherpenheuvel-Zichem. Intussen is de stad Diest voor ons op zoek naar een noodwoning waar we toch even kunnen verblijven. Ik mag er niet aan denken hoe het zonder die rookmelders was afgelopen... Meer dan waarschijnlijk staken we al 'tussen zes planken'. Zo'n brand gaat ontzettend snel."





De brand ontstond vrijwel zeker in de keuken van de benedenverdieping, mogelijk door een technisch defect of een vergeten kookpot op het fornuis.