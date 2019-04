“Dak van Den Amer is niet sterk genoeg om zonnepanelen te dragen” Tom Van de Weyer

01 april 2019

14u34 0 Diest Het dak van cultuurcentrum Den Amer zou niet sterk genoeg zijn om er zonnepanelen op te plaatsen. Dat zei schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest) in de gemeenteraad. Oppositiepartij sp.a dringt aan om de mogelijkheid toch te onderzoeken.

“Een eerder voorstel van ons hebt u verworpen”, zei raadslid Carina Jankowski (sp.a), “maar wij geloven nog steeds dat het groendak van CC Den Amer een ideale plek is om zonnepanelen te zetten. Diest zou een burgerparticipatie kunnen opzetten om gezamenlijk groene stroom op te wekken. Wil het stadsbestuur deze mogelijkheid verder onderzoeken?”

“De dakconstructie is twijfelachtig”, antwoordde Brans. “Bij de bouw van Den Amer was het aanvankelijk de bedoeling om op de zaal nog kantoorruimtes en misschien zonnepanelen te voorzien. Maar dat ging niet door, zodat de zaal enkel een overspanning kreeg als dak. De dragende structuur is waarschijnlijk niet sterk genoeg voor bijkomend gewicht.”

“Doe op zijn minst een onderzoek naar de sterkte van de dakstructuur, zo kan je de mogelijkheid bevestigen of uitsluiten”, hield Jankowski vol.

Brans liet in het midden of dat onderzoek er komt. “Er zijn nog andere mogelijkheden dan zonnepanelen. Energiebesparende maatregelen komen in ons meerjarenplan. Welke het meest doeltreffend zijn om uit te voeren zullen we bekijken.”