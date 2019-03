“Campus Voorzienigheid duurzaam maken kost ons miljoenen” KSD opent dit voorjaar STEM-afdeling op voormalige zolder van schoolgebouw Tom Van de Weyer

25 maart 2019

17u11 0 Diest Scholengroep KSD bouwt het dak en de zolderverdieping van campus Voorzienigheid om tot open lesruimtes voor de STEM-studierichtingen. “Dit kost ons echter miljoenen uit eigen zak. We krijgen maar weinig subsidies om onze gebouwen energiezuinig te maken”, zegt Els Claes, algemeen directeur van KSD.

Onderwijsminister Hilde Crevits maakte vorige week bekend dat ze 1,4 miljoen euro subsidie geeft voor de vernieuwing van schoolgebouwen in Vlaams-Brabant. KSD krijgt 260.923 euro voor de verbouwing van drie lokalen voor de afdeling lassen. “Wij zijn blij met dat geld”, zegt Claes, “al is dit maar een fractie van de grote renovatie die momenteel loopt.”

“Op de noordelijke vleugel van onze campus Voorzienigheid is pas een nieuw dak gelegd en we hebben er lesruimte gemaakt. Dit werk heeft bijna een jaar geduurd en we krijgen er 430.000 euro subsidie voor, terwijl het 1,5 miljoen heeft gekost. Wij betalen dus ruim één miljoen zelf. En daarna is het dak van de zuidelijke vleugel aan de beurt. Hier mag je opnieuw 1,5 miljoen voor uittellen.”

De oorspronkelijke nonnenschool is 120 jaar oud. De campus bestaat vandaag uit zes gebouwen. Voor elk ervan moet KSD om de twee jaar een nieuwe renovatiepremie aanvragen. “Dit is een tijdrovend systeem en veel krijgen we niet. Iedere keer is het 125.000 euro. In tegenstelling tot de gemeenschapsscholen krijgen wij als katholiek onderwijs maar 60% van de renovaties gesubsidieerd. Dit weegt enorm op onze werkingskosten.”

“Via het REG, de subsidie voor rationeel energiegebruik, konden we heel wat ramen en isolatie vernieuwen. Maar enkele jaren geleden is die regeling afgeschaft. De Zusters van Voorzienigheid, eigenaars van de gebouwen, investeren nu mee in de nieuwe ramen.”

“Onze gebouwen, ook de campus Sint-Jan, hebben we in erfpacht en we kunnen dus niet intekenen op het Vlaams project om gloednieuwe ‘Scholen voor Morgen’ te laten zetten. De ramen, het dak en de isolatie van Voorzienigheid nemen een groot deel van onze werkingsmiddelen in, geld dat we liever zouden uitgeven aan ICT, pedagogisch materiaal en de modernisering van het onderwijs.”

Toch is de nonnenschool aan het vervellen tot een moderne infrastructuur. De oude chambrettes, de slaapplaatsen in de zoldering, zijn verwijderd. Onder het nieuwe dak zijn open lesruimtes gekomen voor de STEM-vakken (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Het elektriciteitslabo is al in gebruik genomen. “Na de paasvakantie hopen we de hele verdieping in te richten. Aan het dak van de andere vleugel zullen over ten vroegste over twee jaar kunnen beginnen, na een nieuwe aanvraag voor subsidie.”