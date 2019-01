“Bouwvallige panden ontsieren historisch centrum” Bouwplan in de maak voor De Jachthoorn, brouwerij wordt deze week gesloopt Tom Van de Weyer

29 januari 2019

16u10 0 Diest De bouwvallige staat van twee bekende gebouwen in hartje Diest baart raadslid Willy Goos (sp.a) zorgen. “Ze ontsieren het stadszicht, maar zorgen vooral voor gevaarlijke situaties voor onze inwoners en bezoekers.” Met café De Jachthoorn moeten we geduld hebben, maar de oude brouwerij gaat deze week onder de sloophamer, aldus het stadsbestuur.

De voormalige brouwerij de Halve Maan in de Michel Theysstraat begon begin december af te brokkelen. “Er was toen gezegd dat de afbraak snel zou volgen, maar na enkele weken zie ik nog geen verandering”, aldus Goos. “Rond het gebouw zijn 15 betalende parkeerplaatsen die niet gebruikt kunnen worden. Wie draait op voor het verlies van die inkomsten? Heel wat automobilisten lappen bovendien hun laars aan de gewijzigde rijrichting.”

“Mijn voorganger Laurys gaf op 27 december bevel tot volledige sloop”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Dat werk moest worden stilgelegd toen een balk van een aanpalende woning werd geraakt. De eigenaar moest op zoek naar een andere aannemer om de naaste panden te stutten.”

“Intussen is het bouwverlof voorbij, maar de eigenares, een dame in Oost-Vlaanderen, krijgen we niet meer aan de lijn. Ons geduld raakt op. We nemen een aannemer in de arm en gaan het pand deze week zelf slopen. Alle gemaakte kosten verhalen we op haar.”

“Volgens het gemeentelijk reglement innen we hier geen geld voor de verloren parkeerinkomsten, vermits we de straat zelf uit noodzaak hebben afgesloten. Voor het negeren van de tijdelijk verboden rijrichting zijn door de politie enkele pv’s opgemaakt.”

Het pand ‘De Roos’ op de Grote Markt, waar vroeger café De Jachthoorn was wordt al twee maanden gestut met een torenconstructie. “Dat gele gedrocht is niet om aan te zien. Maar is er gevaar voor vallende stenen?”, vroeg Goos. “Hoe ver staat dat bouwproject? En wie betaalt de inname van het publiek domein?”

“De eigenaar (de brouwerij Haacht red.) heeft alle loszittende stukken van het gebouw weggehaald. Er is geen gevaar voor vallende brokstukken”, zegt schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest). “Voor het gebouw is een ontwerp in opmaak. De architect zit samen met onze dienst Ruimtelijke Ordening en de consulent van Onroerend Erfgoed. De eigenaar betaalt ons 1.642 euro per jaar belasting op inname van het publiek domein.”

“De schoring is om de stabiliteit te garanderen”, gaat Vande Reyde verder. “Het is inderdaad geen fraai zicht. Er zomaar een doek overheen gooien maakt het er niet mooier op. We zoeken een oplossing om de stabiliteit te behouden en het historisch karakter van de stad niet te schenden.”

Goos benoemde ook de bouwvallige huizen in de Dorpsstraat in Molenstede en Schoonaerde in Schaffen. “Ook daar zien we gevaarlijke verkeerssituaties voor passanten. Elke komende gemeenteraad blijf ik terugkomen op deze punten tot ze zijn opgelost”, verzekerde Goos.