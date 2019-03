“Bomen kappen maakt de Turnhoutsebaan niet veiliger” Tom Van de Weyer

18u33 0 Diest Een kleine groep demonstraten kwam vrijdag bijeen in het bos op de Turnhoutsebaan. Vanaf volgende week worden daar heel wat bomen gekapt, om later dit jaar de N127 opnieuw aan te leggen. “Een groot deel van de heuvel wordt gekortwiekt, terwijl het niet zeker is dat de baan er veiliger door wordt.”

“Hier staan inlandse eiken die honderd jaar nodig hebben gehad om te groeien”, zeggen actievoerders Laetitia Tilliet en Sophia Govaerts. “We vinden het verschrikkelijk dat zij moeten wijken, terwijl er andere oplossingen mogelijk zijn. Zal de baan er veiliger op worden als de scherpe bocht straks is afgevlakt? We denken het niet. Er zal juist sneller worden gereden. Het nieuwe fietspad komt aan weerszijden, waardoor veel bomen weg moeten. De ontwerpers hadden ook een fietspad tussen of achter de bomen kunnen leggen.”

“Helaas is de beslissing twee jaar geleden al genomen door het vorige stadsbestuur. Toch willen we met onze actie aan de boom schudden om in toekomstige bouwprojecten zo veel mogelijk natuur te sparen.”