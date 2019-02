“Bij elke beslissing die ik neem is nonkel Paul er nog steeds bij” Burgemeester De Graef ondertekent met de pen van overleden oom Tom Van de Weyer

01 februari 2019

16u20 0 Diest Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) mocht een waardevol voorwerp meebrengen naar de Burgemeestersmarathon op Radio 2. Hij koos voor een balpen. “Ze was van mijn nonkel Paul De Graef, die in 2016 overleed. Aan hem heb ik mijn leven te danken. Ik onderteken er al mijn documenten mee.”

“Deze pen kreeg ik een maand geleden van tante Annie, na mijn eedaflegging. Het is het meest verrassende en mooiste cadeau dat ik kreeg. Ze heeft een emotionele waarde, want ze was van nonkel Paul. Ik ben overigens naar hem vernoemd. Mijn tweede naam is Paul. Hij heeft mij ter wereld helpen brengen. Ik was zes weken te vroeg geboren en er waren serieuze complicaties. Mijn leven hing aan een zijden draadje,maar dankzij nonkel Paul, die toen stagiair was in het ziekenhuis, ben ik erdoor gekomen.”

Paul De Graef stond in Diest bekend als ‘meneer doktoor’. Hij was een huisarts van de klassieke stempel. In 2000 waagde hij de sprong naar de gemeentepolitiek en kwam naast zijn neef en liberale partijgenoot Christophe te zitten. Paul zat zes jaar in de OCMW-raad en twaalf jaar in de gemeenteraad. Zijn voornaamste aandachtspunt was zorg voor mensen. Zijn laatste interpellatie in de gemeenteraad ging over de pas opengemaakte Demer. Die moest dringend een reling krijgen op de kade, want er zouden mensen in het water kunnen sukkelen. De reling kwam er.

Korte tijd later, op 8 oktober 2016 overleed hij onverwacht op 71-jarige leeftijd, nadat hij een patiënt had ontvangen. “Zijn voornaamste nalatenschap in de politiek is de invoering van de zorgkaart, waarmee hulpverleners kunnen parkeren in de stad. Daarvoor heeft hij jaren geijverd”, zegt Christophe.

“Paul was niet meer van plan om nog op te komen voor de verkiezingen van 2018. Hij had mij in gedachte als kandidaat lijsttrekker. Toen had hij niet kunnen denken dat ik vandaag burgemeester ben. Hij zou me hier eens moeten zien zitten aan dit bureau. Met deze dierbare pen onderteken ik alle officiële documenten. Het zijn er een pak, ook blije gebeurtenissen zoals geboorte- en huwelijksaktes. Mijn oom is er altijd bij, bij iedere beslissing die ik neem.”

Na zijn verkiezing sloot Christophe zijn tabakshuis House Of Spirit om zich geheel toe te leggen op het bestuur van Diest. “Als handelaar stond ik 24 jaar tussen de mensen en nu als burgemeester sta ik opnieuw tussen de mensen. Dit is de mooiste job die er is. Je leert alles en iedereen kennen. Elke dag, ieder uur is weer anders.”