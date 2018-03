"Bewondering voor zorgbegeleiders is groot" RED FLAME ALINE ZELER VOETBALT MET BEWONERS MARTINE VAN CAMP TOM VAN DE WEYER

30 maart 2018

02u44 0 Diest De bewoners van de home Martine Van Camp trapten donderdag een balletje met Red Flame Aline Zeler (34). De Belgische recordinternational gaf een gasttraining in 't Molenhuis. "Voetballers hebben een luxeleven. Zorgbegeleiders verdienen alle bewondering."

Aline Zeler speelt bij Anderlecht en kwam al 103 keer uit voor de nationale ploeg. Vorig jaar was ze met de Belgian Red Flames op het EK. Het was Carlo Kempeneers (31) die haar wist te strikken. Carlo studeert jeugd- en gehandicaptenzorg in het opleidingscentrum Qrios in Hasselt. Sinds enkele maanden is hij stagiair bij Martine Van Camp, de bekende voorziening voor mensen met een mentale beperking. "Voor hun jaarlijkse sportweek wilde ik hen verrassen met een bekende figuur als lesgever. Aline is mijn nicht. Ze komt me helpen bij mijn stageproject."





Match met inzet

Deze week stond voor de bewoners onder meer paardrijden en zwemmen op het programma en omnisport in de zaal Karteria. Natuurlijk keek iedereen het meest uit naar de voetbaldag en de ontmoeting met boegbeeld Aline. Onder haar instructies oefenden zo'n twintig deelnemers in het dribbelen, koppen en de bal hoog houden. Pieter en Junior zijn al bedreven voetballers, maar in de groep zitten ook enkele atleten die op de Special Olympics actief waren. Na de opwarming en wat basistechniek werd een wedstrijdje gespeeld, met best veel inzet. "Gelukkig zijn onze oudste bewoners vandaag aan het dansen of koken", lacht Carlo.





Aline heeft ervaring met het werk. "Ik ben leerkracht L.O. en geef les aan de topsportschool van de Belgische voetbalbond. Zo'n vijf keer per jaar geef ik ook training aan mensen met een beperking. Het is anders werken dan met jonge kinderen. Die zitten gewoonlijk tjokvol energie en moet je wat intomen. Hier doe ik vooraf alle oefeningen voor en moet je veel herhalen. Ik heb respect voor de begeleiders die elke dag met deze mensen in de weer zijn. Voetballer is een luxebaan, maar animator in de zorg mag je gerust beschouwen als een zwaar beroep."





Na de training werd Aline in een groepsgesprek bestookt met nieuwsgierige vragen en iedereen wilde met haar op de foto.





"Het is grappig dat ze mij allemaal herkennen van de wedstrijden op tv."





Gratis ticket

Carlo kijkt tevreden terug op zijn stageproject. "Ik wil Aline betrekken bij nog meer activiteiten van Martine Van Camp."





Als beloning kregen de deelnemers allen een gratis toegangsticket voor de WK-kwalificatiematch van de Red Flames tegen Portugal, op 6 april in Leuven.