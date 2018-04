"Beschaamd om socialist te zijn" RUDI PUTSEYS ZETELT VOORTAAN ALS ONAFHANKELIJK RAADSLID TOM VAN DE WEYER

02u48 0 Diest Rudi Putseys (sp.a) gaat voortaan verder als onafhankelijk raadslid. "Ik voel me al jaren niet meer goed in de partij", aldus Putseys maandagavond. Door zijn beslissing is hij nu de kantelsteen in de meerderheid die amper één zetel op de oppositie overhoudt.

Acht jaar zetelt hij in de Diestse gemeenteraad en even lang was hij fractievoorzitter van sp.a. Nu Putseys onafhankelijk wordt, kan zijn stem bepalend worden, want de coalitie sp.a-Groen-DDS heeft een meerderheid van amper één zetel. In de laatste maanden van deze legislatuur kan het nog nipt worden om sommige punten goed te keuren.





"Tot het einde van 2018 blijf ik de meerderheid wel steunen", zegt Putseys. "Als onafhankelijk raadslid zal ik voortaan mijn mening uitspreken over dossiers en als het mij niet zint nee stemmen, iets wat ik tot op heden niet mocht doen. Gefundeerde kritiek wordt binnen de sp.a. van Diest immers niet geapprecieerd. Dat is de reden waarom ik alleen verderga."





Kritiek niet geduld

Toch ontkent hij dat zijn beslissing iets te maken heeft met de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Al drie jaar heb ik geen goed gevoel meer bij de gang van zaken. Beslissingen worden doorgedrukt zonder dat ik kritiek mocht geven", vertelt Putseys. "De spreekwoordelijke druppel was het dossier van het Molenhuis in Molenstede. Er wordt volgend jaar een nieuwe zaal gebouwd. De investering van een grote cafetaria in het Molenhuis is absurd. Dit zal ten koste gaan van de verenigingen die de zaal gebruiken. Mijn commentaar wordt echter niet gehoord, net zo min als die van anderen."





Putseys vermoedt dat er nog lijken uit de kast zullen vallen. "Binnen sp.a zijn er meer mensen die hetzelfde gevoel hebben als ik." Vorig jaar besloot Groen het kartel met sp.a op te blazen en trekt in oktober met een eigen lijst naar de kiezer. "Ook de groenen voelden zich in de meerderheid wellicht niet meer gewaardeerd."





De gebeurtenissen in de nationale politiek hebben Putseys' beslissing nog bespoedigd. "Ik ben beschaamd om nog lid te zijn van sp.a. Of ik me bij een andere partij aansluit heb ik nog niet beslist." In zijn aankondiging gaf Putseys een sneer naar partijgenoot Marc Florquin, die lijsttrekker wordt op 14 oktober. "Hij was al een tijdje liever van mij af."





Geen problemen

Florquin reageert koel op de actie van Putseys. "Het is zijn beslissing en we respecteren die. We kunnen hem alleen bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze partij en wensen hem succes. Uiteraard wordt de nieuwe situatie binnen de coalitie besproken, maar normaal kunnen we deze legislatuur zonder problemen uitdoen."