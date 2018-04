"Allemaal toekomstige leerlingen" KTA 2-STUDENTEN SIEREN GROTE MARKT MET 1.000 KLEIEN FIGUURTJES TOM VAN DE WEYER

17 april 2018

02u49 0 Diest De Grote Markt stond gisterochtend plots bezaaid met 1.000 figuur-tjes van klei. Ze zijn gemaakt door de leerlingen Beeldende Kunsten van KTA 2 (binnenkort De Prins). De poppetjes stellen de leerlingen voor die staan te trappelen om zich in te schrijven voor hun nieuwe school.

Voorbijgangers buigen zich over de figuurtjes. Andere passanten trappen er per ongeluk op. Een enkele fietser rijdt er dwars doorheen. Een paar maanden hebben de derde- tot zesdejaars Beeldende Kunst eraan gewerkt. "Ieder van ons heeft er zijn eigen stijl en vorm aan gegeven," zegt Rosalie Opsteyn (15). "Wie wil, mag een beeldje meenemen of komen halen op school."





"De figuurtjes symboliseren de rij leerlingen die zich binnenkort bij ons inschrijven", zegt algemeen directeur Gert Van Passel. "De overgang van basisschool naar het eerste middelbaar is voor 12-jarigen zowat de grootste stap in hun schoolcarrière. Ons leerlingenaantal in de eerste graad is in zes jaar verdubbeld naar 400. Elk jaar richten we twee nieuwe klassen op. Om dit op te vangen en onze open stijl van lesgeven te kunnen aanbieden, zijn we vorig jaar begonnen met een herverdeling van de studierichtingen over de campussen. Tegen het nieuwe schooljaar is de verhuis rond."





"Momenteel wordt de zolderverdieping van KTA 2 helemaal heringericht. Een aantal muren van de klaslokalen wordt weggehaald om er de ruimte te scheppen die past in onze nieuwe visie. Onze 150 kleuters verhuizen op 1 september naar deze vertrekken. Hun gebouw op het Sint-Jacobsplein komt dan leeg te staan. Mogelijk gaan we er het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) vestigen. De stad heeft interesse om er kinderopvang te organiseren."





'STEAM'-richtingen

De richtingen Toerisme, LO en Sociaal-technische wetenschappen verhuizen van KTA 2 naar het Koninklijk Atheneum. Beeldende kunst, Publiciteit en Logistiek zijn al overgestapt naar het KTA 1. "Daar komt de open geest van kunst tot zijn recht", zegt leerkracht Beeldende kunst Nini De Cauter. "We zitten daar samen met Houtbewerking en Elektromechanica, waardoor creatieve ideeën kunnen ontstaan." Adite wil er de richting 'STEAM' ontwikkelen, die Science, Technologie, Engineering en Mathematics combineert met Arts (kunst).





Bij de veranderingen hoort ook een nieuwe naam.





De vier secundaire scholen gaan allen 'De Prins' heten en basisschool Station wordt 'De Kleine Prins'. Zaterdag 21 april is het opendeurdag bij de eerste graad in de Ferdinand Allenstraat 3,van 10 tot 16 uur. "Nieuwe prinsen en prinsessen zich dan bij ons aanmelden. Wie als eerste inschrijft wordt op een bijzonder manier verwelkomd", belooft Van Passel.