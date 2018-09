"Alle muren weg tussen lokalen" LEERLINGEN DE KLEINE PRINS MAKEN KENNIS MET HUN NIEUW NEST IN KTA 2 TOM VAN DE WEYER

04 september 2018

02u24 0 Diest Zo'n 400 leerlingen van kleuter- en basisschool Station (nu 'De Kleine Prins') maakten gisteren kennis met hun nieuwe leeromgeving. De middelbare school KTA 2 is voor hen geheel heringericht tot open 'nesten', voor een heel nieuwe manier van lesgeven.

De vier campussen van scholengroep Adite Diest heten voortaan 'De Prins' en waren twee jaar geleden al begonnen met 'microteaching'. Deze methode van onderwijs geeft de leerlingen een flexibel leertraject. De lokalen waar vroeger één vak gegeven werd en waartussen de klassen wisselden worden vervangen door community's (de vroegere graden) en nesten (klassen). Het zijn open ruimtes waar vakoverschrijdend les gevolgd wordt door twee of drie leraars. Elke leerling doorloopt op eigen ritme het leerplan. "Deze aanpak vereiste een andere verdeling van onze gebouwen", zegt directeur Tom Hoeyberghs. "In het KTA 2 hebben we alle muren weggehaald tussen de gescheiden klaslokalen."





Op het gelijkvloers zijn de nesten voor de kleuters ingericht. "We kiezen bewust voor bleke en natuurlijke kleuren. De ruimtes stralen rust uit. Ze zijn niet volgestouwd met speelgoed of behangen met tekenfilmfiguren. De omgeving is rijk aan context. Zo heeft het speelkeukentje een echte kookplaat en microgolf, al werken ze niet meer. De kleuters kunnen af en toe een luchtje scheppen in de 'buitenhoek', een afgebakend stukje van de speelplaats."





Eilandjes

Op de eerste en tweede verdieping zitten de kinderen van de lagere school. In de nesten zijn eilandjes gebouwd van tafels waar je met vier of zes kan werken. Elk nest heeft een houten tribune. Die kan dienen als podium voor voordrachten of groepsgesprekken. Daarnaast is in elk nest een afgesloten instructieklasje. "Hier kan op de klassieke manier les of sturing gegeven worden aan groepjes die er nood aan hebben. Voor wie even alleen wil zijn is er een apart rustig hoekje."





De leerlingen van KTA 2 verhuizen naar basisschool Station voor hun algemene vakken. De technische studierichtingen van KTA 2 waren al verhuisd naar de campus KTA 1, waar de praktijkvakken doorgaan. "Deze hele operatie was mogelijk dankzij de scholengroep en ouders en leerkrachten die kwamen helpen", zegt Hoeyberghs. "De voorbije zomer zijn we druk in de weer geweest met de verhuis van alle meubilair en materiaal. We hebben heel wat spullen uit de kringloopwinkel en zelfgemaakte decoratie. De juffen konden hun ruimtes aankleden naar hun eigen voorkeuren."





"De kleinsten moeten nog even wennen aan al de indrukken. Deze opstelling is evenwel niet definitief. Ze zal nog organisch evolueren, want de komende tijd ondervinden we ongetwijfeld nog groeipijnen."