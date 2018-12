Dierenasiel organiseert winterfeest ten voordele van dieren in nood SEOM

28 december 2018

12u25 1

Het dierenasiel Rody Resq organiseert een winterbar en winterwandeling ten voordele van dieren in nood. Op 29 december is iedereen welkom in het Cool Down café op de Liersebaan.

Zaterdag kan je langs het Cool Down café gaan om dieren in nood te steunen. Rody Resq organiseert een wintergebeuren waarvan de opbrengst naar de asielhonden en -katten gaat.

Tijdens het winterfeest kan je meedoen aan verschillende activiteiten. Zo heb je de mogelijkheid om een wandeling te maken van 2,5 of 5 kilometer. Daarnaast kan je een leuke kerstfoto laten maken van je viervoeter. Verder kan je nog ook enkele cadeautjes en gadgets kopen.

Aan de leuke winterbar kan je ook jenever, glühwein, warme chocomelk, cava en bier bestellen. Er wordt ook gezorgd voor warme hapjes.

Praktisch:

Van 11 uur tot 18 uur, Liersebaan 177 in Zandhoven