Zwaargewonde na botsing 19 februari 2018

Op de Verbindingslaan in Diepenbeek is zaterdagochtend rond half zes een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee wagens kwamen om onduidelijke redenen met elkaar in aanrijding. De 30-jarige Thomas K. uit Hoeselt raakte zwaargewond. De 42-jarige Stan R. uit Kortessem liep dan weer lichte verwondingen op.





(MMM)