Winkelier betrapt met namaak viagra

Afgelopen weekend heeft de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad verschillende winkels gecontroleerd in Hasselt en Diepenbeek. Een winkelier in Diepenbeek bleek er in het bezit te zijn van een grote hoeveelheid namaak viagra. In totaal vonden agenten 130 illegaal nagemaakte tabletjes. Daarnaast troffen speurders nog verschillende voorwerpen die dienen voor het aanmaken van verdovende middelen. Ook de uitbater van een nachtwinkel in Diepenbeek kreeg tijdens dezelfde controle een boete. Hij hield zich niet aan de openingsuren. (RTZ)