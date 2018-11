Vrouw moet 36.500 euro betalen aan ex voor messteek in de hand

VCT

06 november 2018

11u43 0 Diepenbeek I. (49) uit Diepenbeek trok op 22 februari 2015 met een mes naar de woning van haar ex in Schalkhoven. “Ze hield een mes tegen haar keel. Toen ik dat wilde vastpakken, begon ze in mijn richting te steken,” getuigde slachtoffer C. (41). De man houdt een blijvend letsel over aan zijn hand en pols. I. kreeg opschorting van straf, maar moet haar ex ruim 36.500 euro schadevergoeding betalen.

De relatie tussen het koppel was op het ogenblik van de feiten al meer dan een jaar beëindigd. C. schetste voor de strafrechter geen goed beeld van zijn ex, met wie hij samen een dochter heeft. Volgens de man kon I. niet verkroppen dat hij een nieuwe relatie had. “Ik was die dag gaan wandelen met mijn vriendin. Toen ik thuiskwam stond I. mij op te wachten in de wagen. Ze stapte uit en begon te roepen.” De zware discussie liep uit de hand. I. dreigde met zelfmoord. “Ze zette het mes tegen haar keel en vroeg of ik wilde dat onze dochter nog een mama heeft.” De man probeerde het mes af te nemen maar liep zelf een zware verwonding op. Volgens de deskundige houdt C. een blijvend letsel over aan de messteek in zijn rechterhand en pols.

Autosleutels

Zijn ex I. ontkende dat de twee een zware discussie hadden. “Ik ben die dag naar hem gereden omdat ik vernomen had dat hij mij bedrogen had tijdens onze relatie. Ik wilde zijn gezicht zien als ik hem daarmee confronteerde”, benadrukte I. voor de Tongerse strafrechtbank. Ze beweerde dat ze C. enkel in het gezicht had geslagen en dat ze geen mes had meegenomen naar de ontmoeting. “Ik had mijn autosleutels vast dus als ik hem verwond heb, zal dat met mijn autosleutels geweest zijn”, besloot ze.

Dochter

De strafrechtbank oordeelde dat haar verklaring ongeloofwaardig was en verwees daarvoor onder meer naar de vaststellingen van de deskundige. Die benadrukte dat de letsels te diep en te scherp waren om met een autosleutel te zijn veroorzaakt. De vrouw moet naast de schadevergoeding van 36.500 euro plus interesten ook 2.400 euro advocatenkosten en 1.363 euro strafkosten betalen. Ze kreeg wel opschorting van straf gedurende drie jaar, zoals haar advocaat had gevraagd.