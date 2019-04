Vrachtwagen remt iets te hard: inhoud van pas geruimde gracht vliegt over de straat Toon Royackers

17 april 2019

15u44 0 Diepenbeek Bestuurders op de Universiteitslaan in Diepenbeek konden woensdagmiddag beter hun ventilatiesysteem uitschakelen. Een truckchauffeur had er immers onverwacht hard moeten remmen voor het verkeerslicht. Gevolg: de smurrie van een pas geruimde gracht vloog als een tsunami uit zijn laadbak en belandde op straat.

De bestuurder was vanmorgen een gracht gaan ruimen in Sint-Truiden. Met de stinkende blubber was hij ‘s middags onderweg naar een verwerkingsbedrijf in Genk. Maar ter hoogte van de verkeerslichten aan de Agoralaan liep het dus mis. De trucker moest harder dan verwacht in de remmen vliegen, omdat de verkeerslichten voor hem op rood sprongen. De hele lading blubber ging met een grote golf over zijn laadbak en de stuurcabine heen. Een groot deel van de drek belandde vervolgens op het asfalt.

Gelukkig reden er op dat moment geen auto’s voor of net naast de truck voorbij. Alleen de vrachtwagen en de straat zaten onder het afval. Maar heel wat bestuurder baanden zich nadien wel een weg door het slijk, waardoor de troep zich over het hele kruispunt begon te verspreiden. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam met een tankwagen ter plaatse, om de rijbaan weer schoon te spuiten. Ook een ploeg arbeiders van de gemeente Diepenbeek snelde woensdag ter hulp.