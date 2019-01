Voormalig ploegleider in het defensief na vechtpartij BVDH

23 januari 2019

10u15 0 Diepenbeek Een 51-jarige Leuvenaar, gekend in het wielermilieu als voormalig ploegleider, riskeert een celstraf van acht maanden met probatievoorwaarden na een zware aanvaring in Diepenbeek in de nacht van 5 op 6 maart 2016. De twee hadden elkaar in Zolder leren kennen op een veldrit.

De twee zijn het er niet over eens wat hun precieze relatie was. De man was getrouwd en spreekt over een vriendschapsrelatie, volgens de vrouw ging het om een affaire die al anderhalve maand duurde. Feit is dat het die nacht serieus misgelopen is. Nadat de dochter van de vrouw werd weggestuurd, escaleerde een discussie in het nieuwbouwappartement van de vrouw. “Er werd met allerlei spullen gegooid, ook met beeldjes die voor de vrouw een sentimentele waarde hadden. Achteraf was de ravage op beelden te zien. De vrouw had ook een gapende hoofdwonde. Het waren de buren die de politie opbelden”, aldus raadsvrouw Curtis, die in totaal meer dan 20.000 euro aan schadevergoedingen vraagt.

Zelf diende de man ook een klacht in omdat hij tijdens de feiten ook slagen incasseerde. Zijn gps en bril raakten daarbij beschadigd. De procureur vorderde voor de man, die reeds een strafrechtelijk verleden heeft, een celstraf van acht maanden met uitstel en voor de vrouw de opschorting. “Het is duidelijk dat de man voor de aanleiding van de vechtpartij zorgde en dat de vrouw pas reageerde toen haar inboedel vernield werd.” Het vonnis volgt op 20 februari.