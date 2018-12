Vogels sterven massaal aan hoogspanningsleiding

in Diepenbeek Marco Mariotti

10 december 2018

19u29 1 Diepenbeek Een hoogspanningsleiding van bijna 5 kilometer tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan in Diepenbeek kost jaarlijks het leven aan honderden vogels. Dat blijkt uit een onderzoek dat Natuurpunt dit jaar uitvoerde in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet.

Ons land wordt doorkruist door een dicht netwerk aan bovengrondse hoogspanningsleidingen: in totaal gaat het om 5.614 km. Eén van de gevaarlijkste stukken voor vogels ligt in Diepenbeek. Het gaat om een traject van 4.785 meter tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan, dat erg gevaarlijk was voor gewone én watervogels die dagelijks pendelen langsheen het Albertkanaal.

Sluis

Vooral meeuwen kruisen de ‘zwarte lijn’ van Diepenbeek bij schemerduister, wanneer ze van de slaapplaats aan de sluis van het Albertkanaal in Genk naar de foerageergebieden in de omgeving vliegen", vertellen ze bij Natuurpunt. “’s Ochtends heen, ’s avonds terug, steeds in slechte lichtomstandigheden, soms in de mist. De kans op een ‘botsing’ met de hoogspanningsleiding is dan ook bijzonder hoog.”

Ooievaars

De vogels worden niet geëlektrocuteerd, want daarvoor zouden ze twee lijnen tegelijk moeten aanraken. Bij grote vogels met lange vleugels zoals reigers en ooievaars kan dat dus wél.

Tussen 1 februari 2018 en 31 maart 2018 werd 2.053 meter van de ‘zwarte lijn’ van Diepenbeek dagelijks afgewandeld door vrijwilligers van Natuurpunt Diepenbeek, op zoek naar draadslachtoffers. “Deze zoektocht leverde 24 draadslachtoffers op, verdeeld over 10 soorten. Concreet ging het om de houtduif, spreeuw, zwarte kraai, stadsduif, kauw, vink en nog andere soorten.

“Vooral de dunne aardingskabels bovenaan elke leiding vormen een obstakel. Vogels vliegen er met een klap tegenaan en raken daardoor gewond of gedood. Het probleem is groot: naar schatting vallen in België elk jaar minstens 170.000 ‘draadslachtoffers’, goed voor 466 per dag.

Succes in Frankrijk en Spanje

Er bestaan oplossingen om het risico op zulke botsingen aanzienlijk te verkleinen. “Zo kunnen de hoogspanningsleidingen worden voorzien van bakens. Dit kunnen ronde, vaak wit- of roodgekleurde bollen zijn die de zichtbaarheid van de hoogspanningsleiding verhogen. Ook vogelkrullen - spiralen die aan de leidingen kunnen worden bevestigd - werken goed. Vogelkrullen worden al gebruikt in Frankrijk en Spanje en werden door Elia al met succes aangebracht op een ‘zwarte lijn’ in Oudenaarde.”